Guerra nucleare? Russia pronta bomba atomica/ “Allerta sistema missili di deterrenza”

Mentre l’Ucraina apre ai negoziati con la Russia, Vladimir Putin ordina di mettere in allerta il sistema di deterrenza nucleare e fa innalzare il timore di una guerra nucleare, “agitando” la bomba atomica. Sono ore frenetiche sull’asse Kiev-Mosca, con le notizie che si susseguono e appaiono contrastanti tra loro. Non potrebbe essere accolta altrimenti quella dell’ordine del presidente russo al comando militare. Dopo le dichiarazioni “aggressive” dei paesi Nato, ha imposto che vengano allertate le forze di deterrenza nucleare, secondo quanto riportato da Ria Novosti. Lo ha fatto in un incontro col ministro della Difesa Serghei Shoigu e il capo di stato maggiore Valeri Gerasimov.

SANZIONI ALLA RUSSIA/ Fuori dal sistema Swift: un altro favore di Biden a Putin

Nello specifico, Putin ha ordinato che le forze di deterrenza dell’esercito russo vengano poste in “regime speciale di servizio da combattimento”. Con forze di deterrenza si intendono anche le armi nucleari. “I Paesi occidentali non stanno solo intraprendendo azioni ostili contro il nostro Paese nella sfera economica, intendo quelle sanzioni di cui tutti sono ben consapevoli, ma anche gli alti funzionari dei principali Paesi della Nato fanno dichiarazioni aggressive contro il nostro Paese”, la spiegazione fornita da Vladimir Putin in merito alla sua decisione.

TERZA GUERRA MONDIALE/ Le illusioni (e gli errori) che hanno portato il mondo a Kiev

RUSSIA HA SECONDO ARSENALE PIU’ GRANDE AL MONDO

Ad alimentare le tensioni anche le parole del presidente bielorusso Alexander Lukashenko che, parlando delle sanzioni internazionali alla Russia, ha parlato decisioni prevedibili, che ritiene però siano “peggio della guerra”. Quindi, accusa l’Occidente: “La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto”. Ciò si unisce all’annuncio di Vladimir Putin, che ha innalzato il livello di allarme. Ricordiamo, infatti, che Mosca ha il secondo arsenale più grande al mondo di armi nucleari, oltre che un’enorme scorta di missili balistici che costituiscono la spina dorsale delle forze di deterrenza del Paese. “Vedete che i paesi occidentali non sono solo ostili al nostro paese nella sfera economica, mi riferisco alle sanzioni illegittime. Gli alti funzionari dei principali paesi della NATO permettono anche dichiarazioni aggressive contro il nostro paese”, ha attaccato Putin in un discorso televisivo.

TERZA GUERRA MONDIALE UCRAINA/ Diretta video ultime notizie: "Soldati Russia esausti"

FRANCIA “ANCHE NATO E’ ALLEANZA NUCLEARE”

Vladimir Putin minaccia una guerra atomica? Il ministro della Difesa francese Jean-Yves Le Drian ha inteso così, infatti ha replicato: “Deve capire che anche la Nato è un’alleanza nucleare”. Con l’annuncio di oggi il presidente russo ha fatto un passo avanti. E Alexander Lukashenko in una telefonata col presidente francese Emmanuel Macron ha riferito di essere pronto a schierare le atomiche russe a Minsk se Usa o Francia piazzassero le loro in Polonia o Lituania. Torna la paura, dunque, di una guerra nucleare. Usa e Russia dispongono insieme di 11mila testate atomiche. L’Italia non è fuori dalla partita, spiega Repubblica, visto che ci sono una cinquantina di testate nel nostro territorio. Ma non sono armi della Nato, che non ha proprie testate nucleari, sono di proprietà degli Stati Uniti. Invece in Ucraina non c’è nessuna atomica, mentre Putin ritiene che Kiev possa riarmarsi, visto che gli Stati Uniti potrebbero spostare le armi verso il confine russo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA