Guerra Rai Mediaset: La notte nel cuore raddoppia contro fiction, Il commissario Montalbano beffa show Michelle Hunziker: caos palinsesti

È scontro Rai Mediaset, Montalbano beffa Michelle Huunziker, Canale 5 schiera La notte nel cuore contro nuova fiction

Sono finiti i tempi della cosiddetta ‘pax’ televisiva tra Rai Mediaset ed il palinsesto completamente stravolto di questa settimana unito alle voci che Piersilvio Berlusconi sarebbe pronto a controprogrammare il Festival di Sanremo 2026 spazano via anche i pochi dubbi rimasti: ormai è ‘guerra totale’ tra Rai e Mediaset. La prima mossa è stata della Rai che ha deciso di mettere in campo le repliche de Il commissario Montalbano, garanzia di successo e qualità non solo contro lo show di Michelle Hunziker Io Canto Family ma anche al mercoledì contro Buongiorno Mamma 3, fiction con protagonista Raoul Bova. Risultato? Netta vittoria 2 a 0 per Rai1.

Canale 5 è dunque corsa ai ripari invertendo i giorni di programmazione tra il talent di Michelle Hunziker e la fiction di Raoul Bova ma Rai1 ha risposto raddoppiando nuovamente la messa in onda del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Finita qui? Ma neanche per idea, Mediaset ha deciso di sfoderare gli artigli e piazzare i suoi prodotti migliori, che per il momento sono le dizi turche non solo in tutti i pomeriggi dal lunedì alla domenica ma anche in ben tre prime serate. E così la fortuna soap La notte nel cuore raddoppia il suo appuntamento settimanale andando in onda non solo la domenica ma anche domani, giovedì 25 settembre 2025 in prima serata. In questo modo, la consolidata dizi turca si scontrerà con la nuova fiction di Rai1 La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi.

Anticipazioni La notte nel cuore: raddoppia contro La ricetta della felicità, nuova fiction di Rai 1

In questo sistema di mosse e contromosse in quello che ormai si può tranquillamente definire uno scontro senza esclusione di colpi, Canale 5 schiera La notte nel cuore contro la prima puntata della nuova fiction di Rai 1 che sulla carta non appare molto forte. La ricetta della felicità è una serie tv con protagonista Cristiana Capotondi che vede nel cast anche Valeria Fabrizi e Flavio Parenti che ruota attorno alla misterioso scomparsa del marito della protagonista, che per indagare cambia vita.

Dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata del 25 settembre 2025, invece, si scopre che cosa succederà nella dizi turca di Canale 5 con protagonisti Sumru, Melek e Nuh. Sevilay e Melek saranno intrappolate nell’auto in bilico sul ciglio di un crepaccio generando tensione e suspence. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne.