Guerra Russia-Ucraina: le ultime notizie/ Biden chiede al Congresso nuovi aiuti, 31 attacchi a Kharkiv

Prosegue la guerra in Ucraina dopo l’invasione della Russia, e nelle ultime ore il focus si è spostato nuovamente a Washington dove il presidente Joe Biden si è rivolto al Congresso chiedendo di approvare gli aiuti per Kiev. Il discorso del commander in chief è destinato in particolare ai Repubblicani: “Per quei repubblicani al Congresso che pensano di potersi opporre ai finanziamenti per l’Ucraina e di non essere ritenuti responsabili: la storia sta guardando. La storia sta guardando. Il mancato sostegno all’Ucraina in questo momento critico non sarà mai dimenticato”.

Questo quanto affermato da Biden in occasione del discorso alla Casa Bianca sulla legge sull’immigrazione e sugli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan, così come si legge sul sito di RaiNews. “Se non fermiamo la sete di potere e controllo di Putin in Ucraina – ha aggiunto Biden – non si limiterà solo all’Ucraina e i costi per l’America e per i nostri alleati e partner aumenteranno”. Quindi Biden si è rivolto nuovamente ai Repubblicani chiedendo se gli stessi lavorano per Donald Trump o per il popolo americani: “Solo pochi mesi fa – ha proseguito – i repubblicani chiedevano proprio questo disegno di legge per occuparsi del confine, per fornire sostegno all’Ucraina e a Israele. E ora stanno dicendo: ‘Non importa. Non importa’. Dobbiamo superare questa politica tossica”.

GUERRA RUSSIA-UCRAINA: LE ULTIME NOTIZIE, LE PAROLE DI BIDEN E LA SITUAZIONE A TERRA

Biden ha proseguito: “Il mondo sta aspettando. Il mondo sta guardando. Se non fermiamo il suo desiderio di conquista nei confronti dell’Ucraina, Putin non si fermerà lì. Fare nulla non è un’opzione”, ha detto il presidente Usa rivolgendosi in particolare ai repubblicani al Congresso: “il mondo ci guarda”.

Intanto prosegue il conflitto in Ucraina e nella scorsa notte si sono verificati ben 31 attacchi russi sulla regione di Sumy, e bombe segnalate anche su Kharkiv dove purtroppo sarebbe morto anche un bimbo. Da segnalare infine le parole di Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in visita a Kiev: “Il sostegno dell’Ue è incrollabile”.

