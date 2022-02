Guerra Russia Ucraina, oggi telefonata Biden-Putin/ Cremlino pronto ad attaccare

La guerra tra Russia e Ucraina sembra essere sempre più imminente. A fornire una fotografia aggiornata della situazione è l’agenzia giornalistica Agi, che racconta come le forze e le truppe navali russe circondino tutto il territorio della nazione avente come capitale Kiev a sud, a est e a nord (100mila uomini schierati). Ad oggi, il Cremlino afferma che il suo obiettivo è quello di “convincere la Nato ad accettare di non concedere mai l’adesione all’Ucraina e anche a ritirarsi dai Paesi dell’Europa orientale già nell’alleanza, ritagliando di fatto l’Europa in sfere di influenza in stile Guerra Fredda. Gli Stati Uniti e i loro alleati europei respingono le richieste, insistendo sul fatto che la Nato non rappresenta una minaccia per la Russia”.

Nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022 sono state avviate esercitazioni militari russe su larga scala con la Bielorussia, operazione che non ha fatto altro che alimentare le tensioni già esistenti, visto e considerato che, secondo il capo del servizio di intelligence militare norvegese, la Russia è operativamente pronta a condurre una vasta gamma di operazioni militari in Ucraina. Israele ha invitato le famiglie dei suoi diplomatici ad andarsene, sulla falsa riga di quanto fatto dalla Norvegia e dalla Gran Bretagna.

GUERRA RUSSIA UCRAINA, OGGI LA TELEFONATA TRA BIDEN E PUTIN

Intanto, in vista della guerra tra Russia e Ucraina, il presidente degli Stati Uniti d’America (Joe Biden) non ha esitato a dichiarare ai microfoni di “NBC News” che si sta avvicinando il terzo conflitto mondiale. Affermazioni effettuate anche sull’onda lunga delle informazioni acquisite dai servizi segreti a stelle e strisce, i quali hanno riferito come Putin potrebbe mettere in pratica in meno di 48 ore l’offensiva ai danni dell’Ucraina, che potrebbe concretizzarsi entro la prossima settimana.

Oggi avverrà il confronto telefonico tra Biden e Putin, dal quale potrebbero dipendere le sorti delle nazioni coinvolte, ma anche del pianeta intero. Nel contempo, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko (ex pugile), ha approvato un piano di evacuazione dalla capitale: “I servizi della città stanno lavorando per prevenire una situazione d’emergenza di natura militare, con riserve di combustibile e generatori elettrici installati per operare ininterrottamente in una situazione di emergenza”.

