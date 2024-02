Guerra Russia-Ucraina, ultime notizie/ Attacchi russi su Kherson. Ue approva aiuti a Kiev

zelensky

Guerra Ucraina Russia, l’Europa ha approvato all’unanimità lo stanziamento di nuovi aiuti per la difesa di Kiev da 50 miliardi di euro. La prossima settimana anche il Senato Usa voterà per lo stesso scopo. Biden ha ufficialmente ringraziato l’Unione Europea per il significativo aiuto finanziario concesso, chiamando al telefono Ursula Von der Leyen, lodando il “solido sostegno della Ue a Kiev mentre questa continua a difendersi dall’aggressione russa e soddisfa le aspirazioni euroatlantiche dei suoi cittadini“.

Nella notte sono proseguite le offensive aeree con droni da Mosca su tutto il territorio ucraino. In particolare nelle regioni di Kherson. Il governatore Prokudin ha annunciato su Telegram che in seguito ad un attacco russo sarebbero morti due cittadini francesi che svolgevano volontariato nella città meridionale di Beryslav, ed altri tre stranieri sarebbero rimasti gravemente feriti. Nelle miniere del centro Ucraina, nella regione di Dnipropetrovsk sono rimasti bloccati oltre 100 minatori dopo attacco russo che ha danneggiato la rete elettrica. Altre 40mila famiglie della città vicina sono rimaste senza energia.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ZELENSKY: “DALL’UE UN SEGNALE A MOSCA”

Guerra Ucraina Russia, la reazione di Zelensky alla notizia dell’approvazione dei nuovi aiuti finanziari per la difesa, con un video messaggio su Telegram il presidente ha commentato: “l’Europa ha dimostrato esattamente il tipo di unità di cui ha bisogno: 27 Paesi, insieme. Questo è un chiaro segnale a Mosca che l’Europa resisterà e non verrà spezzata dalle ondate distruttive del Cremlino“. E dal Consiglio Europeo è stato ribadito che in futuro tutte le decisioni in merito ai fondi economici destinati all’Ucraina verranno prese a maggioranza qualificata.

Un segnale che è stato chiaramente lanciato per evitare che si possa riproporre una situazione di veto come quella che aveva posto in stallo la decisione finale a causa della posizione contraria di Orban. Nelle conclusioni si spiega che questo è previsto esplicitamente dal Consiglio, che: “Svolgerà un ruolo chiave nella governance dello strumento per l’Ucraina“. Da Mosca invece sono arrivate critiche nei confronti del governo Usa, in particolare per la decisione di Biden di sanzionare i coloni israeliani per le violenze. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha scritto su Telegram: “Prima il presidente riconosce gli insediamenti e poi sanziona“, aggiungendo: “Questa è una chiara manifestazione di nazionalismo e xenofobia“.











