Guerra Russia-Ucraina, ultime notizie: quasi 150 droni e 70 missili lanciati dalla Russia verso Kiev nelle scorse ore, i dettagli

Continua la guerra fra la Russia e l’Ucraina e nella notte passata c’è stato uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi tempi dell’esercito di Mosca in quel di Kiev. 14 persone sono state uccise, come scrive la Cnn, mentre i feriti sarebbero 44, così come fatto sapere dalle autorità ucraine. Secondo le testimonianze, sarebbero state udite delle serene lunedì sera che avvertivano appunto dei bombardamenti, e che sono proseguite fino all’alba di oggi, martedì 17 giugno 2025.

RUSSIA-UCRAINA/ Putin ancora al bivio tra la pace di Leone XIV e la "guerra santa" di Kirill

Fra i 55 feriti, una 40ina sarebbero stati portati in ospedale, così come affermato dal sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, e nel contempo alcuni edifici residenziali e altre infrastrutture avrebbero subito dei gravi danni. “Speriamo che non vengano trovati morti sotto le macerie, ma non possiamo escluderlo”, ha spiegato il primo cittadino di Kiev, “Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare”. Il precedente massiccio attacco della Russia in Ucraina risale a due mesi fa, aprile 2025, quando Mosca lanciò ben 70 missili e 145 droni verso l’Ucraina, uccidendo 12 persone e ferendone altre 90.

SPY UCRAINA/ Da Kharkiv al grano e al Dnepr, le strategia di Mosca e Kiev per continuare la guerra

GUERRA RUSSIA-UCRAINA, MORTO UN CITTADINO AMERICANO

Nel corso dei recenti attacchi a Kiev, anche un cittadino americano di 62 anni sarebbe morto, così come ha spiegato sempre da Klitschko sulla sua pagina Telegram: “nel distretto di Solomyanskyi, un cittadino statunitense di 62 anni è morto in una casa di fronte a quella dove i medici stavano prestando assistenza alle vittime”. Le immagini che ci giungono in queste ore di Kiev sono di devastazione, con edifici smembrati causa bombardamenti e droni in arrivo d Masca.

Secondo quanto dichiarato dal presidente Zelensky sono stati ben 440 i droni lanciati dall’esercito russo, mentre i missili che hanno colpito la capitale ucraina sono stati 32. Ihor Klymenko, ministro degli interni ucraino, ha spiegato che in totale sono stati colpite 27 località in diversi distretti. “Soccorritori, polizia e medici stanno lavorando. Stanno facendo tutto il possibile per aiutare le vittime, sgomberare le macerie e salvare vite umane”.

SCENARI/ "Trump ha bisogno di Putin sull’Iran e Xi lo vede come un segno di debolezza"

GUERRA RUSSIA-UCRAINA, SHOIGU VOLA IN NORD COREA

Gli attacchi giungono nel momento in cui Donald Trump ha annunciato che sarebbe tornato un giorno prima a Washington dal vertice G7 in Canada (per la guerra Israele Irana), perdendo quindi l’incontro con Zelensky. Quello fra i due capi di stato sarebbero stato il terzo incontro da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, e i funzionari ucraini speravano in un vis a vis positivo con lo stesso Trump di modo che si potesse far progredire la causa di Kiev, alla luce proprio dell’intensificarsi degli attacchi della Russia nelle ultime settimane.

Da segnalare infine che il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergey Shoigu si trova attualmente in Corea del Nuro in una “missione speciale” del leader russo Vladimir Putin, così come è stato riportato dall’agenzia di stampa statale russa TASS: Shoigu incontrerà Kim Jong Un, il leader della Nord Corea.