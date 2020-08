Guerra Turchia-Grecia?/ Erdogan “prenderemo quanto è nostro. Pronti a rovina Atene”

Sono durissime – e annunciano il forte rischio di una guerra tra Turchia e Grecia – le ultime dichiarazioni del Presidente Erdogan: tanto nel Mediterraneo, quanto nell’Egeo e nel Mar Nero, Ankara «si prenderà ciò che le spetta». Il proclama-diktat arriva da Erdogan nell’avvertire i rivali di Atene, nello stesso giorno della missione del Ministro Esteri tedesco Heiko Maas e in vista del vertice domani tra i Ministri degli Esteri dell’Unione Europea: «La Turchia è determinata a fare tutto ciò che serve per ottenere il riconoscimento dei propri diritti nell’Egeo, il Mar Nero e il Mediterraneo. Non scenderemo a compromessi», attacca ancora il “sultano” della Turchia. Per Erdogan non ci saranno alcune concessioni ai Paesi rivali dopo lo scontro nel Mediterraneo delle ultime settimane tra navi greche e turche, in risposta alla mossa di Ankara di piazzare propri mezzi a Kastellorizo (area di ricerca per preziose risorse naturali come gli idrocarburi). Secondo il capo della diplomazia di Berlino, di ritorno dal doppio viaggio con gli omologhi di Turchia e Grecia «Nel Mediterraneo orientale si sta giocando col fuoco. Ogni scintilla può portare alla catastrofe. Quello di cui abbiamo immediatamente bisogno è un segnale di distensione e anche una disponibilità al dialogo».

OGGI ESERCITAZIONI FRANCIA-ITALIA-GRECIA-CIPRO NEL MEDITERRANEO

Quel dialogo però Erdogan sembra del tutto escluderlo nella sfida a distanza con la Grecia, parte di una più ampia strategia di “autonomia” dalla Nato che vede la Turchia molto attiva anche sulle aree di tensione come Siria e Libia. Le parole del Presidente turco tra l’altro arrivano nel giorno in cui a sud di Cipro l’Unione Europea lanciata esercitazioni militari congiunte con le forze greche, italiane e francesi, come confermato dal Ministro della Difesa di Atene Nikos Panagiotopoulos. Le esercitazioni del piano “Eunomia” andranno avanti fino al 28 agosto in una zona assai vicina alle aspre tensioni tra Grecia e Turchia delle scorse settimane: «L’iniziativa ha l’obiettivo di dimostrare l’impegno dei quattro Paesi europei del Mediterraneo per lo stato di diritto nel quadro di una politica di de-escalation delle tensioni», spiega il Ministro della Difesa greco. Domani a Berlino la riunione con i vertici delle diplomazie europee vedrà la più che probabile richiesta di sanzioni alla Turchia presentata da Atene ed per questo che oggi sono giunte le sostanziali “repliche” alla strategia Ue sul Mediterraneo.



