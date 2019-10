Guerra Turchia-Siria: tregua di 120 ore/ Iniziato ritiro curdi, Trump “Grande giorno”

E’ stata siglata la tregua fra la Siria e la Turchia, una pausa ai conflitti che durerà 5 giorni, 120 ore. A riuscire a far desistere Erdogan dal proseguire l’avanzata del suo esercito è stata la delegazione degli Stati Uniti che ieri era presente ad Ankara proprio per incontrare il presidente turco: il vicepresidente Usa, Mike Pence, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, hanno colloquiato a lungo con Erdogan, per poi trovare un’intesa. Gli Stati Uniti favoriranno l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata, e qualora i miliziani si dovessero ritirare definitivamente, a quel punto la guerra potrà dirsi conclusa per sempre. “Il nostro impegno con la Turchia – le parole di Mike Pence riportate da Rai News – è che collabori con i membri dell’Ypg per facilitare un ritiro ordinato nelle prossime 120 ore”. Il ritiro è letteralmente già iniziato”. Come conseguenza al cessate il fuoco, gli Usa si dicono pronti a porre fine alle sanzioni contro Ankara.

GUERRA TURCHIA-SIRIA: TREGUA DI 120 ORE, FELICITÀ TRUMP

Il colloquio fra le due delegazioni è durato un’ora e quaranta minuti, alla presenza anche del mediatore James Jeffrey, ex ambasciatore Usa ad Ankara, nonché inviato speciale di Donald Trump per la Siria e la coalizione anti-Isis. “Questo è un grande giorno per la civiltà – il tweet di felicità pubblicato dal tycoon Usa subito dopo la notizia – sono orgoglioso degli Stati Uniti per essermi rimasti fedeli nel seguire un percorso necessario, anche se non convenzionale. La gente ha provato a fare questo ‘accordo’ per molti anni. Milioni di vite saranno salvate. Congratulazioni a tutti”. A conferma del patto, le parole dei militari siriani e di quelle dei miliziani curdi, pronti a rispettare il patto siglato. Nell’incontro di ieri è stata anche confermata la visita di Erdogan alla Casa Bianca, programmata per il 13 novembre prossimo, fra meno di un mese.

