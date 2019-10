GUERRA TURCHIA SIRIA/ Trump “Sanzioni molto dure, guerre senza fine devono finire”

Nuovo monito da parte del mondo occidentale nei confronti della Turchia, che da quattro giorni a questa parte ha iniziato un’offensiva militare nei confronti della Siria, invadendola. Nelle scorse ore è uscito allo scoperto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ribadendo la propria posizione sulla vicenda, e confermando la possibilità di pesanti sanzioni nei confronti di Ankara: “Ho detto chiaramente alla Turchia che se non manterranno gli impegni – le parole del commander in chief – inclusa la tutela delle minoranze religiose, imporremo sanzioni molti dure”. Il tycoon a stelle e strisce ha quindi spiegato che le sue truppe non potranno restare in Siria per altri 15 anni “controllando il confine con la Turchia, quando non riusciamo a controllare il nostro”, aggiungendo che “Le guerre senza fine devono finire”. Intanto il Washington post sottolinea come gli scontri nel nord est della Siria in cui sono rimasti coinvolti anche militari americani, sarebbero stati voluti, in quanto i turchi sapevano della presenza Usa: avrebbero quindi bombardato volutamente nei pressi dell’avamposto a stelle e strisce, con l’obiettivo di allontanare gli stessi militari dal confine.

GUERRA TURCHIA SIRIA: LA RISPOSTA DELLA GERMANIA

Secondo l’ex invitato speciale di Barack Cobama e Donald Trump, Brett McGurk, l’attacco turco non sarebbe stato “un errore”, ed ha comportato l’evacuazione nella sera dell’11 ottobre di una postazione americana dopo essere finita, appunto, sotto i colpi di artiglieria turchi. Intanto aumenta l’elenco di nazioni che hanno annunciato lo stop alla vendita di armi all’esercito di Ankara, e dopo Danimarca e Norvegia si sono messe in coda anche Germania e Francia. I ministri degli esteri dei paesi della Lega Araba hanno invece fatto sapere che hanno deciso di assumere “misure urgenti per far fronte all’aggressione turca contro la Siria”, a cominciare dalle relazioni diplomatiche ridotte, proseguendo con la cessazione della cooperazione militare, e rivedendo le relazione economiche.

