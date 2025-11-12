Ucraina rischia di perdere l'intero Donbass dopo l'ingresso dei russi a Pokrovsk: cosa sta succedendo, perché si parla di "resa" e le richieste di Zelensky

COSA STA SUCCEDENDO A POKROVSK E PERCHÈ IL DONBASS PER L’UCRAINA È A FORTE RISCHIO

Prima del rigido inverno e prima di un eventuale nuovo incontro con Trump per fissare i termini dei negoziati di pace: l’avanzata delle truppe russe in Ucraina all’interno della città-simbolo di Pokrovsk rischia di segnare la caduta pressoché completa del Donetsk, con inevitabile conseguenza sul possibile addio al Donbass come territorio ucraino. Uno degli obiettivi conclamati di Putin dall’inizio della guerra potrebbe a questo punto essere davvero vicino a realizzarsi, con il Governo di Kiev che ribadisce – pur senza arrendersi – l’urgenza di una difesa aerea e della possibilità di prelevare missili a lungo gittata per rispondere al forcing russo.

Dopo settimane di martellanti attacchi con droni contro le strutture energetiche e le città del Donbass, Mosca punta alla piena rivendicazioni nell’area occidentale di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, ma soprattutto afferma di aver preso il pieno controllo della città “fantasma” di Pokrovsk. Per Zelensky lo scenario attuale è decritto come «molto difficile», specie perché problemi interni al Governo (altri casi corruzione, sospeso il Ministro della Giustizia Herman Galushchenko, ndr) e le sconfitte sul campo rendono assai difficile la resistenza al fronte sul Donbass.

Non è eccessivo parlare del momento forse più critico dall’inizio della guerra per Kiev: l’ingresso dopo settimane di assedio a Pokrovsk in Donetsk rischia seriamente di far capitolare il Donbass intero, dato che anche il Luhansk è già stato conquistato dalla Russia. Entrati col favore delle nebbia e fiaccando la resistenza ucraina, i militari di Mosca affermando di aver preso il piano controllo, sebbene con notizie contrastanti che parlano di forze ancora non in gran massa entrate a Pokrovsk e con edifici ancora sotto il controllo dell’Ucraina.

ZELENSKY SMENTISCE LA RESA MA CHIEDE CON URGENZA LA DIFESA AEREA

In una nota pubblicata questa mattina l’esercito ucraino smentisce le notizie di una sostanziale resa dei Marines davanti all’avanzata del nemico: «Le informazioni diffuse dai media nemici russi sulla presunta ‘resa’ dei militari della 38sima Brigata di Marina nella zona del villaggio di Myrnohrad è piena disinformazione», recita il portavoce colonnello Oleksandr Zavtonov.

Che sia capitolata o meno, la notizia resta: le forze ucraine stanno lentamente indietreggiando verso ovest, così come avviene contemporaneamente anche nelle regioni di Kharkiv (con la città di Kupyansk quasi persa) e Zaporizhzhia. Serve una maggiore difesa aerea tuona Zelensky con gli alleati occidentali, ai quali comunque mantiene la “deferenza” per i tanti fondi sbloccati anche di recente, e l’addestramento dei vari equipaggi nelle squadre chiamate ad intercettare i droni in arrivo dalle linee nemiche.

Problemi poi enormi di reclutamento dell’esercito ucraino vengono nuovamente denunciati dal sindaco di Kiev, l’ex pugile Vitali Klitschko, sicuramente tra i maggiori contestatori dei piani messi in campo dal Governo Zelensky: «stiamo perdendo la guerra», denuncia, con perdite molto gravi e attacchi continui e inarrestabili dei russi che «non si curano dei soldati caduti».