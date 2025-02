MENTRE PROSEGUE LA TRATTATIVA USA-UCRAINA SULLE TERRE RARE, LO “SCOOP” SUL POSSIBILE ESILIO FINALE DI ZELENSKY

Sebbene le acque si siano “calmate”, anche se temporaneamente, tra il Presidente Trump e l’omologo ucraino Zelensky, le voci che arrivano oggi dagli Stati Uniti fanno intuire come la posizione del Presidente in carica a Kiev potrebbe non essere solidissima, specie con il passare dei mesi e con i negoziati sulla guerra in Ucraina che potrebbero evolversi da un momento all’altro. Secondo infatti una fonte della Casa Bianca citata dal New York Post (e definita «molto vicina a Trump»), Zelensky dovrebbe lasciare il Paese nelle prossime settimane, trovando una sorta di “esilio” in Francia dal Presidente Macron: dopo l’averlo definito un «dittatore senza elezioni», i rapporti sarebbero ultra-deteriorati tra Casa Bianca e governo ucraino.

Origine del tutto il fastidio manifestato da Zelensky rispetto ai primi colloqui Usa-Russia degli scorsi giorni in Arabia Saudita: secondo la tesi dell’amministrazione Trump, la posizione di debolezza politica del Presidente ucraino rischia di indebolire fortemente «la trattativa di Kiev nei colloqui di pace con la Russia». Proprio l’indire nuove elezioni in Ucraina sarebbe anche uno dei punti concordati tra Segretario di Stato Rubio con il Ministro degli Esteri Lavrov: Zelensky ha accusato di Trump di essere “soggiogato” dalla disinformazione russa, chiedendo l’appoggio degli altri leader europei: di contro, lo stesso leader ucraino ha confermato la trattativa in corso con gli Stati Uniti per le terre rare. In America il “cordone pro Zelensky” sarebbe quasi terminato, riportano anche le fonti dirette del NYP e da qui emergerebbe la possibilità che il Presidente dell’Ucraina in guerra degli ultimi 3 anni potrebbe essere in procinto di uscire da Kiev per posizionarsi in Francia, come appunto una sorta di “esilio”.

DA PUTIN ALLA CINA, COSA POTREBBE SUCCEDERE SETTIMANA PROSSIMA

L’evoluzione della guerra in Ucraina è tutt’altro che vicina al compimento, o almeno i vari protagonisti in campo escludono un cessate il fuoco immediato, salvo sorprese clamorose sull’asse Trump-Putin: rimane eppure in piedi l’ipotesi formulata da un’ultima informativa degli 007 ucraini circa la possibilità che il Presidente russo possa annunciare la vittoria nell’operazione speciale addirittura nel discorso di lunedì 24 febbraio 2025.

Sarebbero quelli i tre anni esatti dall’invasione delle forze russe nel Donbass ucraino, e secondo l’intelligence, Putin sarebbe pronto ad annunciare la fine delle ostilità con la vittoria sul nemico a Kiev: la reazione di NATO e Unione Europea al momento resta tutt’altro che incline a conclude la battaglia, nonostante le posizioni divenute più diplomatiche degli Stati Uniti con l’arrivo di Trump alla Casa Bianca. Tra negoziati e cessate il fuoco vi sarebbero ancora delle distanze importanti, anche se un altro grande attore internazionale scende forse non a caso in “campo” annunciando che in questi giorni si sarebbe aperto uno spiraglio decisivo per la pace in Ucraina: è il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, che stamattina ai suoi omologhi del G20 ha discusso della «finestra di pace» aperta dai colloqui in Arabia Saudita. Dalla Francia intanto Macron fa sapere di aver sentito il Presidente Zelensky, rassicurandolo sul punto che a breve farà con gli altri leader europei dopo il semi-flop del vertice di Parigi: intanto da segnare sul calendario di “guerra” il momento atteso della visita di Macron a Washington con l’omologo americano. La pace, l’ipotesi dell’esilio, i rapporti tra Usa, NATO e UE e, non da ultimo, come impostare i rapporti con la Russia nei prossimi mesi: questo al momento l’ordine del giorno potenziale del colloquio forse decisivo tra Macron e Trump.

