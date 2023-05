Guerra Ucraina, pesanti bombardamenti su Kiev/ Rappresaglia russa dopo droni Cremlino

Prosegue la guerra in Ucraina e nelle ultime ore si sono registrati pesanti bombardamenti su Kiev, la capitale, da parte dell’esercito russo. Le forze aeree di Putin hanno lanciato un massiccio attacco aereo, così come reso noto dall’Amministrazione militare della capitale ucraina sottolineando comunque che la contraerea è stata attivata. “La difesa aerea funziona! Restate calmi! Rimanete nei rifugi fino alla fine del raid aereo!”, ha scritto l’Amministrazione su Telegram durante le fasi dell’attacco. Esplosioni, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, sono state registrate anche a Zaporizhzhia e Odessa, e gli allarmi aerei sono risuonati nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Odessa e in alcune aree della regione di Kirovograd.

Nel frattempo sono usciti allo scoperto gli Stati Uniti che hanno diramato un allarme affinchè i cittadini americani, e non solo, possano mettersi in salvo alla luce dell’aumento della minaccia di attacchi missilistici dei russi su Kiev, così come si legge sul sito l’Ambasciata statunitense a Kiev. “Alla luce della recente recrudescenza degli attacchi in Ucraina e della retorica incendiaria di Mosca, il Dipartimento di Stato avverte i cittadini statunitensi dell’aumento della minaccia di attacchi missilistici, anche a Kiev e nell’Oblast di Kiev”, spiega il messaggio.

GUERRA IN UCRAINA, BOMBE SULLA RAFFINERIA DI ILSKY

Bombardata anche la raffineria di Ilsky, nella regione russa di Krasnodar, attaccata nella notte da un drone: “A seguito di un attacco di un drone non identificato, è scoppiato un incendio nel serbatoio della raffineria di petrolio di Ilsky, nell’insediamento di Ilsky”, ha dichiarato il portavoce della stessa, così come fatto sapere dall’agenzia di stampa russa Tass.

Infine, in merito alla notizia dei droni che avrebbero attaccato il Cremlino, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha affermato di non essere ancora certi dell’autenticità della vicenda: “Siamo a conoscenza di quei rapporti, ma non siamo in grado di confermare la loro autenticità in questo momento. Quindi non voglio entrare in speculazioni su quello che è successo”.

