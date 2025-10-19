Telefonata Trump-Putin, Mosca detta le condizioni per l'accordo di pace e chiede controllo del Donetsk in cambio di cessioni su Zaporizhzhia and Kherson

Guerra Ucraina, mentre proseguono le negoziazioni prima dell’incontro tra Trump e Putin, che secondo quanto anticipato dagli Usa si terrà a Budapest, emergono anche le prime anticipazioni su quelle che potrebbero essere le condizioni poste dalla Russia per accettare un accordo di pace. Il Washington Post, citando funzionari americani, ha rivelato il contenuto dell’ultima telefonata nel corso della quale i due presidenti hanno discusso in merito ai presupposti per terminare il conflitto, tra i quali ci sarebbe, come richiesta fondamentale, la cessione del Donetsk, territorio che l’esercito russo ormai da 11 anni tenta di conquistare senza successo e che è considerato particolarmente strategico per la posizione ma anche perchè ricco di risorse minerarie.

Un requisito che dimostra, come già ribadito più volte, che Mosca non intende retrocedere su quelli che sono gli obiettivi da raggiungere che erano alla base dell’offensiva militare iniziata nel 2022 e che potrebbe costituire un ostacolo all’intesa con Kiev, vista la ferma posizione di Zelensky che ha già dichiarato di non essere disposto a lasciare il controllo del Dombass.

Putin ha chiesto a Trump il controllo del Donetsk come condizione per terminare la guerra in Ucraina, in cambio, nella negoziazione per l’accordo di pace che il presidente statunitense sta cercando di raggiungere prima possibile, Mosca potrebbe cedere su altre zone come Zaporizhzhia and Kherson. Una anticipazione, pubblicata dal Washington Post che apre a nuove ipotesi su un possibile fallimento della proposta con questi presupposti, vista la posizione di Kiev da sempre contraria a qualsiasi concessione sui territori.

Tuttavia dagli Usa ci sono molti segnali positivi in merito al prossimo vertice che si terrà a Budapest, come dichiarato anche dal segretario di Stato Marco Rubio, che ha sottolineato come il dialogo in corso sta aprendo ad una concreta possibilità di un cessate il fuoco, necessario non solo per evitare una escalation tra le due parti ancora in conflitto, ma anche per bloccare nuove forniture di armi all’Ucraina, vista anche l’opposizione di Trump nel continuare a sostenere la difesa con i missili a lungo raggio Tomahawk e l’augurio per la fine della guerra prima che si verifichi la necessità di doverli consegnare perchè l’utilizzo potrebbe far aumentare l’intensità degli attacchi.