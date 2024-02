Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Aiuti a Kiev, oggi la decisione del Senato Usa. Droni su Odessa

Siamo entrati nel giorno numero 715 della guerra fra l’Ucraina e la Russia dopo l’invasione di Mosca. Un giorno che si è aperto come i precedenti 714, con bombardamenti a tappeto da parte dell’esercito moscovita attraverso i droni. I dispositivi aerei hanno danneggiato nella notte appena passata, quella fra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio 2024, due edifici della città di Odessa, situata nell’Ucraina meridionale, fra cui un istituto scolastico. Fortunatamente non sono state segnalate delle vittime ma il bilancio è in aggiornamento.

La notizia principale in merito alla guerra fra Ucraina e Russia di queste ore resta comunque la sconfitta del Senato americano della legge bipartisan, quella che permetteva di fornire aiuti a Ucraina e Israele. Secondo quanto si legge su RaiNews il congresso potrebbe ancora fornire a Kiev gli aiuti necessari (così come a Netanyahu), in quanto il Senato potrebbe approvare un pacchetto del valore di ben 96 miliardi di dollari senza le disposizioni sull’immigrazione (questione facente parte della stessa legge bipartisan), ma lasciando così intatti gli aiuti all’estero.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIME NOTIZIE: AIUTI A KIEV BLOCCATI

Il voto dovrebbe essere previsto nelle prossime ore, già nella giornata di oggi, anche se al momento i lavori stanno procedendo lentamente visto che i leader del senato hanno ritardato l’azione per ore, come specificato sempre da Rai News. In ogni caso John Cornyn, senatore repubblicano, si è detto ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo, spiegando però che il voto potrebbe essere rimandato a giovedì quindi alla fine della giornata in Italia.

In ogni caso l’incertezza regna sovrana visto che, anche se passasse l’accordo, dovrebbe poi essere votato anche dalla Camera dei rappresentanti controllata dai repubblicani e che si sono opposti al sostegno all’Ucraina. Da segnalare infine che nella giornata di oggi è attesa l’intervista del repubblicano Tucker Carlson a Vladimir Putin, una chiacchierata che si preannuncia scoppiettante.

