Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Distrutta nave russa in Crimea, Lavrov apre a soluzione diplomatica

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIME NOTIZIE: COLPITA NAVE RUSSA IN MAR NERO

Guerra Ucraina-Russia, le forze armate di difesa dell’Ucraina hanno annunciato una operazione con droni che ha provocato la distruzione di una nave della flotta russa nel Mar Nero in Crimea “Caesar Kunikov“. Al momento dell’attacco l’imbarcazione si trovava in acque territoriali ucraine, vicino ad Alupka. Il nuovo comandante dell’esercito di Kiev è oggi in visita alle truppe sul fronte e ha dichiarato che: “la situazione è molto complessa”, sottolineando poi il nuovo bilancio delle vittime russe, che dal 2022 sono arrivate a 398140.

Oleksandr Syrskyi durante la visita ha inoltre evidenziato che le strategie di difesa stanno funzionando ed ogni giorno i sietemi militari riescono ad intercettare gli attacchi da parte degli occupanti, nonostante la superiorità numerica dei russi. Per tutta la notte e la mattina sono inoltre andate avanti le operazioni di combattimento da Mosca provocando tre morti, e 12 feriti inclusi tre bambini ed una donna incinta, nei bombardamenti diretti sulla regione del Donetsk, che hanno danneggiato anche condomini ed ospedali.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIME NOTIZIE, STOLTEBERG: “DETERRENZA NUCLEARE NATO GARANTISCE SICUREZZE”

Guerra Ucraina Russia, dopo le conferme dell’abbattimento della nave russa nel Mar Nero da parte dell’esercito ucraino, sono seguiti commenti e dichiarazioni internazionali in merito ad un possibile esito del conflitto. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha voluto precisare che la deterrenza nucleare prevista dal trattato ha garantito fino ad ora la sicurezza degli alleati, sottolineando che la collaborazione di tutti paesi membri deve continuare per dare sostegno ad uno strumento credibile, funzionale e sicuro.

Anche dagli Usa sono arrivate le dichiarazioni di Biden, che durante l’ultimo appello al Congresso per lo stanziamento di aiuti all’Ucraina ha sottolineato: “Gli Stati Uniti non si piegano davanti a nessuno, figuriamoci davanti a Putin“. Fonti stampa russe inoltre avrebbero pubblicato la notizia di un respingimento della proposta di un cessate il fuoco da parte degli Usa e ad una ipotesi di congelamento del conflitto da parte di Putin. Il ministro degli esteri Serghei Lavrov ha comunque ribadito l’apertura da parte della Russia per trovare una soluzione diplomatica e politica che prenda in considerazione gli interessi di tutti.











