Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Esercito Mosca: “Catturata roccaforte ucraina a Bakhmut”

GUERRA UCRAINA-RUSSIA: MOSCA ANNUNCIA CONQUISTA ROCCAFORTE UCRAINA VICINO A BAKHMUT

Guerra Ucraina Russia, proseguono gli attacchi da Mosca verso i territori di Kiev e Bakhmut. Il ministero della difesa di Mosca ha annunciato questa mattina di aver catturato una roccaforte ucraina a nord-ovest di Bakhmut, rafforzando così la posizione di vantaggio lungo la linea del fronte, come riporta l’agenzia di stampa Tass: “Le unità d’assalto di paracadutisti del gruppo tattico russo Est hanno continuato a migliorare la posizione delle unità russe sulla linea di ingaggio“. La nota stampa ha anche sottolineato che le posizioni ucraine sono state conquistate rapidamente e che: “Il nemico è stato distrutto con il fuoco di tutti i tipi di armi leggere, lanciagranate e granate a frammentazione“.

Anche nelle zone a prevalenza filorusse proseguono i raid aerei con droni, il sindaco Ivan Prikhodko ha dichiarato alla stampa questa mattina che in seguito ad un attacco dell’esercito di Kiev sono morti due civili ed un’altra persona sarebbe rimasta gravemente ferita sulla strada tra Gorlivka e Donetsk, attualmente aree occupate da Mosca.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA: KIEV ATTACCA SERVER DIFESA DI MOSCA, INTERROTTE LE COMUNICAZIONI

Gli attacchi aerei dall’Ucraina e da Mosca verso le regioni occupate si intensificano, le autorità di Kharkiv hanno annunciato che nella notte si sono susseguiti diversi raid con droni russi che hanno provocato il danneggiamento di alcuni edifici civili e ferito diverse persone. Il quotidiano Kyiv Independent ha pubblicato una dichiarazione del Ministro degli Esteri della Polonia, nella quale il politico afferma che servono più sostegni per la guerra, perchè: “L’Europa ancora non ha preso troppo seriamente la minaccia di Putin“. Oggi si terrà una riunione tra ministri europei per fare il punto della situazione sugli aiuti in Ucraina.

Josep Borrell ha anticipato che: “Bisognerà fare chiarezza sull’appoggio da garantire e offrire a Kiev il massimo sostegno per il raggiungimento degli obiettivi”, aggiungendo anche che: “Bisogna colmare la differenza tra la disparità di accesso alle munizioni tra la Russia e l’Ucraina“. Il servizio stampa dell’Intelligence russa ha rilevato un massiccio attacco informatico da parte dell’Ucraina, che avrebbe bloccato i server del Ministero della Difesa di Mosca, usati per le comunicazioni speciali. Come si legge nella nota arrivata in seguito al cyberattacco: ” Lo scambio di informazioni tra le unità del ministero della Difesa russo che utilizzavano il server situato a Mosca è stato interrotto“.











