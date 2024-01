Guerra Ucraina-Russia ultime notizie/ Missile Kiev su Donetsk, morti 25 civili. ‘Putin prepara nuovo attacco”

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA IN UCRAINA: RUSSIA ACCUSA KIEV DI ATTENTATO A DONETSK. STRAGE DI CIVILI CON ALMENO 25 MORTI

Da 698 giorni la guerra tra Ucraina e Russia impazza nell’est dell’Europa eppure, a distanza di quasi due anni dall’invasione delle forze russe nel Donbass, una possibile soluzione a medio-lungo periodo non sembra proprio concretizzarsi. Nella guerra “dei droni” che caratterizza queste ultime settimane di inverno rigido in Ucraina, l’ultimo bersaglio mandato a segno è una immane strage di civili: 25 morti e almeno 20 feriti è il bilancio del bombardamento ucraino (anche se manca ancora la conferma ufficiale, ndr) contro il mercato rionale di Donetsk, capoluogo dell’omonimo oblast’ controllata dai filo-russi dopo l’occupazione dello scorso anno.

Trump "Accordo Putin-Zelensky prima di entrare in carica"/ C'è il piano per i negoziati tra Ucraina e Russia

Il governatore regionale filorusso Denis Pushilin ha accusato l’esercito d’Ucraina della strage a Donetsk, affermando che l’area è stata colpita «da proiettili di artiglieria calibro 155 e 152 millimetri»; stamane il Ministero degli Esteri di Mosca, in riferimento all’attentato avvenuto nella giornata di domenica, denuncia «il barbaro attacco terroristico effettuato con le armi fornite dall’Occidente. La Russia condanna categoricamente questo vile attacco contro la popolazione civile». Corpi trucidati per terra, strutture distrutte e in fiamme, le immagini in arrivo da Donetsk sono inquietanti anche l’Associated Press tiene a precisare che al momento le «affermazioni degli ufficiali filo-russi non posso essere verificate in modo indipendente»; il Governo di Kiev al momento non ha voluto confermare né smentire la strage di civili avvenuta ieri al mercato di Donetsk.

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Attacchi a Donetsk e a Kharkiv. Zelensky: “se stanchi perdiamo tutto”

IL PIANO DI PUTIN PER UN NUOVO ATTACCO IN UCRAINA: IL DOSSIER DEGLI 007 UK

Nella notte sono proseguiti gli scambi di droni e missili tra Ucraina e Russia in una guerra che comunque non accenna a fermarsi: «nella notte le forze nemiche hanno attaccato con otto droni di tipo Shahed- 136 e 131 dall’area della città russa di Primorsko-Akhtarsk», denuncia Mosca con la conferma delle Forze di difesa aerea ucraine giunta stamane. «La leadership dello Stato ha già stabilito le priorità per l’Ucraina nelle prossime settimane e si sta preparando per gli importanti negoziati con l’Unione Europea»: lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale alla nazione, riporta Ukrinform. «Uno dei punti principali è l’Unione Europea, le relazioni con i nostri vicini più prossimi. Stiamo preparando una maggiore interazione e nuove comunicazioni, nuovi importanti negoziati», ha detto il Presidente non commentando però gli ultimi fatti sulla guerra dell’Ucraina contro il nemico russo.

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Raid su deposito petrolio russo. Maxi esercitazione Nato fino a maggio

«Aumento progressivo nell’intensità dell’offensiva della Russia»: così invece rilancia stamane l’ultimo aggiornamento dell’intelligence della Difesa di Londra, appuntamento ormai tradizionale da due anni a questa parte sulla guerra in corso tra Ucraina e Russia. Per gli 007 Uk, Putin starebbe aumentando la pressione nella guerra in Ucraina in vista di un nuovo attacco nei prossimi mesi: dal 18 gennaio «si è registrato un incremento del 27% negli assalti russi sulla linea del fronte con 81 bombardamenti aerei e 45 attacchi con razzi», spiega il dossier reso noto dopo l’ultima conquista nell’est Ucraina dell’esercito russo a Krakhmalnoye, nella regione ucraina di Kharkiv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA