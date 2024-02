Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Nato e Casa Bianca smentiscono Macron: “No a invio truppe a Kiev”

Continua la guerra Ucraina e Russia, e nessuna possibilità di pace si intravede all’orizzonte. Le ultime le dichiarazioni del presidente della Francia, Emmanuel Macron, circa il possibile invio di truppe a Kiev hanno destato un po’ di preoccupazione ma sono state smentite seccamente prima della Nato, tramite il generale Jens Stoltenberg, quindi dalla Casa Bianca, che ha fatto sapere che gli Stati Uniti non invieranno soldati in Ucraina: “Biden è stato chiaro sul fatto che gli Stati Uniti non invieranno soldati a combattere in Ucraina”, le parole della portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana Adrienne Watson, sottolineando come il presidente ritenga che sia necessario continuare a mandare aiuti a Kiev “per la vittoria”.

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ A Gaza si muore di fame: 2,3 milioni di persone a rischio

Peccato però che gli stessi siano bloccati dal Congresso e nelle scorse ore il commander in chief ha mandato l’ennesimo appello al Congresso: “I costi del ritardo nel voto del Congresso sulla legge bipartisan per la sicurezza nazionale aumentano ogni giorno. Questo disegno di legge armerebbe l’Ucraina, investirebbe nella nostra industria per la difesa, aiuterebbe Israele a difendersi da Hamas e fornirebbe maggiori aiuti umanitari ai civili palestinesi. Facciamolo”.

Karaganov: "Se la Nato interviene la Russia userà l'atomica"/ "Europa? Sono dei suicidi"

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIME NOTIZIE, TAJANI: “NON SIAMO IN GUERRA CON LA RUSSIA”

Tornando alla vicenda dell’invio di truppe in Ucraina, si è espresso anche il ministro degli esteri italiano, il vice premier Tajani, spiegando che “L’Italia non è in guerra con la Russia e l’invio di truppe in Ucraina darebbe invece questa idea”.

E ancora: “Quando si parla di inviare truppe bisogna essere molto prudenti” ha detto il capo della Farnesina da Zagabria, “perché non dobbiamo far pensare che siamo in guerra con la Russia. Noi non siamo in guerra con la Russia e non sono favorevole all’idea di mandare truppe in Ucraina”. Intanto continua a tenere banco la questione Navalny mentre nelle ultime ore il dissidente premio Nobel Oleg Orlov, in carcere in Russia, è uscito allo scoperto dicendo: “Si dimostra che quel che dico è vero”.

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Bombe su Odessa: 3 morti. Da inizio conflitto 10.500 civili uccisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA