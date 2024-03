Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Putin minaccia: “Invieremo truppe e armi al confine finlandese”

GUERRA UCRAINA-RUSSIA: APPELLO DI STOLTENBERG PER INVIARE SOSTEGNO URGENTE ALL’ESERCITO UCRAINO

Guerra Ucraina Russia, proseguono gli attacchi dell’esercito russo e la controffensiva ucraina,un raid aereo di Mosca, con droni nella regione di Oblast Sumy ha provocato 2 morti e 12 feriti, da Kiev confermano altri bombardamenti su raffinerie russe in diverse regioni, che hanno provocato incendi e costretto gli impianti di raffinazione petrolio alla chiusura. Bombe ucraine sono state lanciate anche vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è sotto controllo dei russi, il servizio stampa ha però annunciato che non ci sono stati danni nè conseguenze sulle strutture critiche e sulle persone. Sono stati approvati altri pacchetti di aiuti dalla Casa Bianca per un totale di 300 milioni di dollari e 5 miliardi dall’Ue per armi e munizioni.

Tuttavia il segretario della Nato Stoltenberg in conferenza stampa a Bruxelles, ha dichiarato che non è stato fatto abbastanza per il sostegno all’esercito di Kiev, e questo avrebbe permesso l’avanzata dei russi negli ultimi mesi, facendo anche un appello a tutti gli alleati ad aumentare lo sforzo economico e militare.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA; PUTIN MINACCIA DI INVIARE TRUPPE AL CONFINE CON LA FINLANDIA

Guerra Ucraina Russia, le ultime dichiarazioni di Putin, arrivate in un clima di conflitto con gli alleati Nato, specialmente dopo le richieste della Lituania sulla necessità di inviare truppe Nato ai confini. La risposta del presidente russo è stata particolarmente minacciosa, specialmente nelle dichiarazioni che sono seguite in merito all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa Ria Novosti e trasmessa anche sulla tv di stato, Putin ha affermato l’intenzione di schierare truppe e armi al confine finlandese, annunciando: “Non c’erano militari lì e non c’erano armi di distruzione, ma ora ci saranno“.

Il premier finlandese ha risposto sottolineando la necessità di difendere i confini per proteggere tutta l’Ue, e ha affermato di voler intraprendere azioni concrete per salvaguardare il lato orientale da una possibile invasione, con norme ad hoc. Nel frattempo, il presidente francese Macron ha anticipato di voler tornare a parlare della questione dell’ipotesi truppe Nato in Ucraina, questa sera spiegherà le sue dichiarazioni in diretta tv durante il telegiornali nazionali alle ore 20.











