Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Ue: “trovato accordo su fondi a Kiev”. Bombe russe su ospedale Kharkiv

UE TROVA L’ACCORDO SUI FONDI ALL’UCRAINA: SUPERATO IL VETO DELL’UNGHERIA DI ORBAN

«Abbiamo raggiunto un accordo»: così il Presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha annunciato stamane il superamento del “veto” posto nelle scorse settimane dall’Ungheria di Viktor Orban in merito agli aiuti da inviare a Kiev per la guerra Ucraina-Russia. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio Ue, ha aggiunto il responsabile del Consiglio Europeo, «ciò garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per Kiev».

Il vertice straordinario del Consiglio Europeo serviva giustapposto per poter rivedere il bilancio comune Ue e gli aiuti all’Ucraina in guerra con la Russia, con il veto ungherese che sarebbe dunque stato risolto nella riunione “ristretta” di stamane, presenti oltre ad Orban, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la premier italiana Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz. «Il Consiglio europeo terrà un dibattito annuale sull’attuazione del pacchetto di aiuti per l’Ucraina, sulla base del rapporto annuale fornito dalla Commissione Ue. Se necessario, fra due anni il Consiglio inviterà inoltre la Commissione a presentare una proposta di revisione nel contesto della revisione del bilancio comunitario»: così si legge nelle conclusioni del vertice Ue, secondo quanto anticipato dall’ANSA. In questo modo si sarebbe sbloccato lo stallo sugli aiuti macrofinanziari all’Ucraina: da Kiev l’accordo in Ue viene salutato molto positivamente dal premier Denys Shmyhal che parla di «vittoria comune» nella vasta guerra contro la Russia di Putin.

ULTIME NOTIZIE GUERRA IN UCRAINA: ATTACCO RUSSO ALL’OSPEDALE DI KHARKIV, ALMENO 4 FERITI

La guerra tra Ucraina e Russia prosegue intanto sul campo, con scambio di missili e raid che non accenna a diminuire nonostante il rigido inverno nell’area orientale ucraina: secondo Oleg Syniehubov, capo dell’amministrazione militare regionale, nella tarda serata di ieri l’esercito di Mosca avrebbe bombardato un ospedale civile nel villaggio di Velykyi Burluk, nell’oblast ucraina di Kharkiv. «Abbiamo evacuato 38 persone, tra cui cinque membri del personale ospedaliero, e abbiamo fornito il primo soccorso a quattro feriti», ha aggiunto il governatore regionale.

Stamane l’agenzia Tass, citando il Ministero della Difesa di Mosca, parla di almeno 6 droni ucraini abbattuti sopra le regioni russe di Belgorod e Voronezh: dal canale telegram Astra citato da Unian, viene diffusa notizia di un missile che avrebbe colpito una zona dell’aeroporto militare russo Belbek a Sebastopoli, in Crimea. L’attacco sarebbe avvenuto ieri con relativo incendio successivo: un video diffuso dai media ucraini mostra l’alta nube nera dopo l’esplosione e potenziali aerei russi in fiamme Su-27, MiG-29, Su-30.











