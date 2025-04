GUERRA UCRAINA RUSSIA, I SEGNALI DI UNA SVOLTA

Il vertice Trump Zelensky nella Basilica di San Pietro potrebbe rivelarsi storico, se davvero portasse a una svolta nei negoziati per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. I segnali ci sono, perché ci sono stati diversi incontri bilaterali dopo i funerali di Papa Francesco: la conclusione è che sia Zelensky sia Putin sono disponibili a un cessate il fuoco.

Ma dalle parole bisogna passare ai fatti, e sono quelli che chiede, ad esempio, il presidente francese Macron che, dopo un colloquio con il leader ucraino a Roma, ha insistito sulla volontà di Kiev per un “cessate il fuoco internazionale“, richiamando l’attenzione di Putin, che ora deve “dimostrare che vuole davvero la pace“. Dal canto suo, il presidente russo ha fatto sapere all’inviato speciale americano Witkoff di essere pronto a riavviare i colloqui di pace con l’Ucraina senza alcuna precondizione.

A ciò si aggiungono le parole del primo ministro britannico Starmer, che ha parlato di “progressi positivi” verso un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina dopo aver incontrato anche lui l’omologo ucraino.

VOLENTEROSI, ARRIVANO GARANZIE DA USA

Se pubblicamente Trump incalza Putin, al punto tale da minacciare nuove sanzioni, privatamente invece continua a lavorare per l’accordo di pace. Il Telegraph, infatti, riferisce di un’offerta di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per la “coalizione dei volenterosi” che era stata promossa da Starmer e Macron.

Dunque, i funzionari americani avrebbero aperto alla fornitura di supporto a livello logistico e di intelligence ai soldati europei e britannici per sostenere un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Le garanzie Usa sono ritenute fondamentali per l’invio di militari in Ucraina, dunque anche questo è un altro segnale che viene interpretato positivamente.

GUERRA UCRAINA RUSSIA, PRESSING TRUMP SU PUTIN

Negli stessi minuti in cui anche la premier italiana Meloni chiede a Putin di dimostrare concretamente che vuole la pace, Trump con un post su Truth lo incalza, spiegando che non c’era ragione di colpire i civili ucraini negli ultimi giorni, dunque sospetta che non voglia davvero porre fine al conflitto e che lo stia prendendo in giro.

Inoltre, minaccia sanzioni bancarie o secondarie contro il presidente russo, accerchiato dall’Occidente e, dunque, chiamato a dare un segnale concreto dopo gli sviluppi odierni che potrebbero cambiare sensibilmente il corso della storia del conflitto in Ucraina.

L’apertura è stata confermata anche dal portavoce del Cremlino, Peskov, il quale ha aggiunto che il presidente russo ne ha “parlato già molte volte“. Ma la Russia ha portato avanti attacchi e operazioni lungo le linee del fronte, mentre il cessate il fuoco parziale e separato, che riguarda le infrastrutture energetiche ucraine, è stato ripetutamente violato.

Stando ai dati del ministero degli Esteri ucraino, i russi avrebbero violato questa tregua più di 30 volte da quando è entrata in vigore. Anche alla luce di tutto ciò Trump e gli alleati europei si aspettano segnali concreti da Putin.