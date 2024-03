Guerra Ucraina, WSJ: le condizioni di Putin nel 2022 per la pace/ “Niente Nato, smobilitazione esercito e…”

Spuntano nuovi documenti in merito alla proposta di pace che Vladimir Putin aveva offerto a Volodymyr Zelensky nell’aprile 2022, sei settimane dopo l’invasione russa. A rivelarli è il Wall Street Journal, secondo cui viene smentita la teoria in base alla quale il presidente della Russia era pronto a fare la pace con l’Ucraina, mentre l’Occidente ha costretto Kiev a rifiutare l’accordo. Il patto che venne proposto descriveva l’Ucraina come un Paese privo di forze autonome e l’avrebbe resa perennemente vulnerabile a un’aggressione di Mosca. Di fatto, il Cremlino avrebbe fermato la guerra solo se l’Ucraina avesse accettato condizioni punitive e fortemente restrittive delle sue libertà.

Questo atteggiamento ora sarebbe addirittura rafforzato alla luce dei progressi militari russi sul terreno di battaglia, dopo il fallimento della controffensiva ucraina dell’estate scorsa. Ci sono però quattro quinti dell’Ucraina liberi, motivo per il quale né l’Ucraina né l’Occidente sono propensi a credere nella proposta di pace di Putin. In particolare, la versione del presidente russo è che Zelensky sarebbe stato dissuaso dall’accettare un piano simile per le pressioni di Boris Johnson, all’epoca premier del Regno Unito. In realtà, a fermare la trattativa furono i massacri di Bucha e in altre località, oltre alla consapevolezza che quell’accordo avrebbe reso l’Ucraina uno stato vassallo della Russia.

GUERRA IN UCRAINA, LE CONDIZIONI POSTE DALLA RUSSIA NEL 2022 PER LA PACE

La bozza dell’accordo visionata dal Wall Street Journal nella sua interezza (il documento di 17 pagine è datato 15 aprile 2022), prevede che l’Ucraina diventi «uno stato permanentemente neutrale, fuori da qualsiasi alleanza militare». Ma si chiede anche la smobilitazione delle forze armate ucraine e e il riconoscimento del controllo della Russia sulla Crimea, conquistata dal Cremlino nella prima invasione, che risale a ormai dieci anni fa. Ma quel documento non cita divieti di adesione per l’Ucraina all’Unione europea, forse perché non ce ne sarebbe bisogno, visto che una Ucraina delegittimata, privata dell’autonomia e succuba della Russia, non potrebbe mai aderire all’Ue.

Esplicito è, invece, il divieto di ingresso di Kiev nella Nato e di ricevere armi dall’Alleanza Atlantica, stabilendo limiti sul numero di soldati e mezzi delle forze armate ucraine, e sul raggio massimo delle forze missilistiche ucraine. La proposta di pace prevedeva che tali condizioni dovevano essere garantite da Usa, Cina, Regno Unito e Francia. Repubblica ricorda però quanto accaduto nel 1994, quando l’Ucraina consegnò alla Russia le 1.700 testate nucleari stazionate sul suo territorio all’epoca dell’Urss: la Russia firmò un trattato internazionale con cui garantiva la sovranità ucraina, impegnandosi a proteggerne i confini, ma poi si è visto come sono andate le cose.











