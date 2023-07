GUERRA USA-CINA/ Cuba, Messico, Panama: tutti gli “avamposti” di Pechino

Nel giugno 2023, il Wall Street Journal ha riferito che la Repubblica popolare cinese ha investito a Cuba, a corto di liquidi, in cambio dell’accesso a una struttura di raccolta di informazioni elettroniche (Elint) e ha negoziato un accordo per addestrare soldati cinesi sul lato nord dell’isola. Scontato sottolineare che queste novità siano state accolte con grande preoccupazione a Washington, poiché il ridimensionamento dell’egemonia americana in America latina da parte cinese prosegue in modo inesorabile. L’ America latina rischia di non essere più il cortile dello zio Sam.

La storia cinese della raccolta di informazioni statunitensi attraverso Cuba può essere fatta risalire al 1999, quando Cuba ha concesso alla Rpc l’accesso alle strutture di Bejucal, una città appena a sud della capitale, precedentemente gestita dall’Unione Sovietica, per raccogliere informazioni sugli Stati Uniti. Più recentemente, la risposta dell’amministrazione Biden al rapporto del WSJ ha confermato che i cinesi gestivano effettivamente una struttura di intelligence a Cuba da tempo e l’avevano aggiornata solo nel 2019. Tuttavia, al momento attuale l’intelligence americana non sa quanto denaro effettivamente la Cina abbia investito per l’aggiornamento di questa infrastruttura militare spionistica né sa se questo denaro sia stato incluso o meno all’interno della ristrutturazione del debito dei crediti di investimento che vengono concessi dalla Cina a Cuba.

Tutto ciò dimostra certamente una maggiore disponibilità sia da parte di Cuba che da parte della Cina a cooperare con lo scopo di ridimensionare l’influenza americana. È evidente che gli Stati Uniti dovranno rispondere.

Nel caso di Cuba, la volontà del governo di ospitare minacce per gli Stati Uniti è rimasta costante dalla crisi missilistica del 1962. Detto questo, la volontà del regime di consentire le operazioni militari della Cina sull’isola, con l’ulteriore rischio che vengano scoperte dal controspionaggio statunitense, evidenzia la necessità di Cuba di procacciarsi cibo, carburanti e medicine, penuria questa che ha determinato un crescente esodo di rifugiati dall’isola e numerose proteste.

Per quanto invece riguarda le relazioni bilaterali con la Russia, non dimentichiamoci che Cuba offre agli investitori russi notevoli agevolazioni fiscali, contratti di locazione di terreni a lungo termine e occasioni per rimpatriare i profitti, in cambio di investimenti volti ad affrontare le carenze nell’approvvigionamento petrolifero ed alimentare del Paese.

Ritornando ai rapporti della Cina con Cuba, non c’è dubbio che la presenza delle forze armate cinesi a Cuba sia in espansione.

Le operazioni di intelligence a Bejucal probabilmente non sono un punto di svolta in termini di capacità. Tuttavia, rappresentano un’importante integrazione alla gamma in espansione di altre operazioni della Rpc da utilizzare contro gli Stati Uniti sia in tempo di pace che di guerra. Questi includono numerose strutture commerciali cinesi vicino alle coste degli Stati Uniti, dai porti gestiti da Hutchinson in Messico, Bahamas e Panama, a centinaia di strutture commerciali di proprietà della Rpc in Messico, America centrale e Caraibi, che potrebbero essere utilizzate per “ospitare” personale del ministero della Sicurezza di Stato della Rpc.

Le opzioni della Rpc da utilizzare contro gli Stati Uniti includono anche i numerosi funzionari militari, di polizia e altri funzionari governativi dell’America latina che viaggiano regolarmente nella Cina continentale per la “diplomazia da popolo a popolo”, alcuni dei quali possono essere utilizzati come “consulenti pagati”. Inoltre, le capacità della Rpc possono anche essere integrate da quelle dell’intelligence cubana e di altri regimi anti-Usa, con personale sia negli Stati Uniti che in tutta la regione.

Oltre alle sue strutture e alle sue capacità e opzioni di intelligence umana, la Rpc ha anche la capacità di acquisire dati rilevanti per la sicurezza degli Stati Uniti nella regione attraverso la sua vasta e crescente impronta digitale. Questo perché qualsiasi società cinese che opera negli Stati Uniti, ai sensi della legge sull’intelligence nazionale della Cina del 2017, è tenuta a consegnare tutti i dati che possono essere rilevanti per la sicurezza alla Rpc. Alcune di queste architetture, come Huawei, ZTE, Xiaomi, Oppo e altre nell’infrastruttura di telecomunicazioni della regione possono utilizzare dati sensibili sfruttabili contro funzionari governativi e entità politiche dell’America latina.

Ad esempio, Huawei utilizza il cloud computing, insieme a “Smart” e “Safe Cities”, che utilizzano la tecnologia di sorveglianza, e aziende come Didi Chuxing, un’applicazione di chiamata, sono note per raccogliere dati di viaggio sui suoi utenti. Questi sono solo alcuni esempi di aziende cinesi che operano all’interno della regione che si occupano di dati sensibili che possono essere soggetti a dual use.

In caso di guerra tra Stati Uniti e Cina per Taiwan, i paesi anti-Usa vicini geograficamente agli Stati Uniti come Cuba, Venezuela e Nicaragua sarebbero probabilmente troppo vulnerabili per ospitare l’esercito cinese per attacchi contro gli Stati Uniti. Tuttavia Cuba e i Paesi limitrofi potrebbero servire come aree di sosta chiave da cui i cinesi potrebbero osservare e interrompere i flussi di dispiegamento e sostegno degli Stati Uniti, insieme ad altre operazioni critiche per la guerra, che metterebbero a rischio gli Stati Uniti e i suoi alleati. Sia la presenza della struttura Elint gestita dai cinesi, sia lo sviluppo di un’operazione di formazione da parte del Pls sull’isola aiuteranno sicuramente la Rpc a creare condizioni favorevoli per contrastare gli Stati Uniti.

Anche se allo stato attuale gli Stati Uniti non possono certo impedire la collaborazione tra Cuba e la Cina, tuttavia faranno di tutto per mantenere la pressione e isolare il regime cubano e la Cina allo scopo di limitare la capacità di ampliamento della raccolta di informazioni in funzione antiamericana.

