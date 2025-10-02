Il contesto internazionale, anche con quel che sta avvenendo negli Usa, non è favorevole, soprattutto per l'Europa

L’inflazione nell’Eurozona a settembre è salita al 2,2% dal 2% di agosto. A essere elevata, in particolare, è la componente legata ai servizi, cresciuta al 3,2% dal 3,1% del mese precedente, mentre l’inflazione core è rimasta invariata al 2,3%. Per il Vicepresidente della Bce Luis de Guindos, il livello attuale dei tassi di interesse è corretto e le decisioni future in merito dipenderanno dai dati.

Secondo Luigi Campiglio, Professore di Politica economica all’Università Cattolica di Milano, «in una situazione come quella che stiamo attraversando, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, un po’ di cautela è necessaria».

Pensa che questo lieve aumento dell’inflazione porterà il Consiglio direttivo della Bce a lasciare ancora invariati i tassi nella prossima riunione in programma il 30 ottobre?

Dal punto di vista macro, quei due decimali in più non fanno molta differenza. Il problema è che viviamo tempi molto turbolenti che potrebbero portare sia a un miglioramento del quadro internazionale, pensiamo solo alla possibilità di una pace in Medio Oriente, sia a un suo peggioramento. Occorre, dunque, cautela.

La Bce dovrebbe, quindi, guardare non solo all’inflazione?

Esattamente. Una questione di fondo non detta è che ormai le considerazioni economiche vanno a braccetto con quelle politiche e geopolitiche. Questo non possiamo dimenticarlo noi nell’analizzare il quadro economico e nemmeno possono farlo i membri del board della Banca centrale europea nel prendere le loro decisioni.

Tra gli elementi di attuale turbolenza metterei i nuovi dazi annunciati da Trump alla fine della scorsa settimana, riguardanti farmaci, mobili, divani, poltrone e mezzi pesanti. Martedì la Presidente della Bce Lagarde ha detto che basterebbe aumentare del 2% il commercio interno dell’Eurozona per compensare le perdita di export verso gli Usa. Cosa ne pensa?

Non so se basterebbe così poco, anche perché con il passare dei mesi sembra che diventerà più complicato commerciare con gli Stati Uniti. Resta il fatto che, anche per cautelarsi da future decisioni della Casa Bianca, bisognerebbe far crescere la domanda interna europea, probabilmente più del 2%, in modo che le ricadute siano possibilmente più distribuite su tutti i Paesi membri e non solo su alcuni. Non trascurerei un dettaglio importante, visto che queste parole arrivano dai vertici della Bce.

Quale?

Che la Bce, come ci siamo detti nella precedente intervista, può aiutare i Paesi membri ad avere più risorse a disposizione tramite una riduzione dei tassi, favorendo così un aumento degli investimenti pubblici che potrebbero trainare anche quelli privati, con effetti positivi sulla domanda interna.

Intanto negli Stati Uniti è scattato lo shutdown. Non è la prima volta che accade. Pensa, tuttavia, che oggi ci sia qualcosa di diverso rispetto ai casi precedenti?

Purtroppo sì, sono diverse le condizioni al contorno. Questo fa sì che quello dello shutdown non è più un problema che, come nelle precedenti occasioni, riguarda quasi esclusivamente gli Stati Uniti, ma va invece ad aggiungersi a una situazione geopolitica già piuttosto complessa.

Dunque, questa questione riguarda anche noi europei?

Sì, pensiamo solamente a quello che può accadere sul mercato dei titoli di stato vista la mole di debito pubblico che gli Stati Uniti devono rifinanziare entro la fine dell’anno. Il punto è che bisogna evitare di aggiungere incertezza a una situazione internazionale che è già altamente incerta. Una situazione che può cambiare in meglio, ma non necessariamente. Potrebbe esserci un accordo di pace oppure aggravarsi qualche focolaio di guerra, cosa che, per tornare al tema iniziale di questa intervista, potrebbe anche portare a un aumento dell’inflazione.

