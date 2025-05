I funerali di Guerrino Casamonica, esponente del clan romano, si terranno in forma strettamente privata e riservata. No, non si tratta di una scelta della famiglia bensì di una imposizione della questura capitolina, così come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it. Obiettivo, evitare i funerali show a cui purtroppo abbiamo assistito negli scorsi anni per celebrare le morti dei Casamonica, di conseguenza, per il 59enne deceduto in ospedale, è stato espressamente richiesto una celebrazione “discreta”. RaiNews ricorda come nel 2015 morì il 65enne Vittorio Casamonica, altro esponente del clan, e in quell’occasione vennero celebrati dei funerali che finirono sulle prime pagine di tutti i giornali.

Incidente Catanzaro, due morti nella galleria sulla SS280/ Auto contro camion, impatto violentissimo

Per l’ultimo saluto all’uomo ritenuto responsabile di traffico di droga, ma anche usura e racket, i famigliari avevano affittato una carrozza in stile antico, totalmente nera, trainata da sei cavalli, ma anche un elicottero con tanto di lancio di petali di rose, quindi manifesti affissi in città e la colonna sonora dello storico film Il Padrino, dopo un rito religioso che era stato celebrato presso la Basilica di San Giovanni Bosco.

Liliana Resinovich/ Il racconto di Eros: “Cosa accadde con Sebastiano, il suo comportamento mi stupì”

FUNERALI GUERRINO CASAMONICA, IL PRECEDENTE DI VITTORIO

Il corpo senza vita di Vittorio Casamonica era stato trasportato su una carrozza nera con tanto di bassorilievi dorati e una volta che era giunto presso la Basilica un’orchestra lo aveva accolto intonando appunto la canzone della storica pellicola di cui sopra. A seguito di quei funerali, che avevano provocato l’indignazione popolare, la procura di Roma aveva indagato, aprendo una indagine, anche se non è ben chiaro se abbia portato a qualche risvolto.

Tornando al funerale di Guerrino Casamonica, il provvedimento, fa sapere ancora il sito della Rai, è stato fatto pervenire all’agenzia funebre che si occuperà del funerale, nonché ai famigliari più stretti, e la Questura ha spiegato che è stato deciso proprio per via delle “tradizione già ostentate” da alcuni esponenti della famiglia a cui apparteneva lo stesso defunto.

Sondaggi politici 2025/ Meloni e Schlein ko, Lega sotto a FI-9%, stallo M5s-AVS. Centrodestra resiste al 48%

FUNERALI GUERRINO CASAMONICA, CHI E’ “PELE’”

Ma chi è la vittima appartenente al clan? Originario della provincia di Viterbo, era soprannominato Pelè, come il grande calciatore, ed ha perso la vita nelle scorse ore presso il Policlinico Casilino di Roma, dove si trovava a seguito di una grave malattia. Nel 2021 era stato condannato a ben 10 anni di galera con le gravissime accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma anche per estorsione e usura, una condanna che era stata poi confermata l’anno seguente, durante il processo di Appello.

Nel corso delle indagini allo stesso le autorità aveva sequestrato beni per un valore di ben 3 milioni di euro fra immobili ma anche liquidi, auto e oggetti vari. I Casamonica sono una famiglia di sinti che opera nella capitale e in periferia, collegati agli Spada, famiglia che invece “comanda” Ostia.