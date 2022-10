Guglielmo Mariotto: “Adoro Iva Zanicchi, è disumana”/ “Ballando con le Stelle…”

Guglielmo Mariotto: “Pensavo volessero farmi ballare ma…”

Se si pensa a Ballando con le Stelle non si può non pensare a Guglielmo Mariotto. Il giudice è seduto sui banchi del programma di Milly Carlucci fin dalla prima edizione, nel 2005: “Pensavo volessero farmi ballare, invece mi spiegarono che dovevo fare il giudice. Meno male”, racconta a Repubblica. Nato a Caracas, è stilista direttore creativo di Gattinoni e appunto giudice del programma di successo, che a suo dire “Nasce da un’armonia generale, persino il pubblico mi è sembrato diverso. Il cast è determinante, noi siamo uguali e sempre diversi, più battaglieri. Se no, sai che noia”.

Nei primi anni a Ballando con le Stelle “C’era un solo microfono, veniva dato in ordine di posizione, c’erano Roberto Flemack, Heather Parisi, Amanda Lear, e ogni volta un presidente di giuria diverso. Ero l’ultimo a dover dire la mia: ripetevano tutti: “Io penso che”, “Io credo che”. Ho detto: “Io ho sentito che…”. Da lì è cambiata la storia”. Milly Carlucci da subito gli ha dato fiducia: “La conosco da così tanto tempo, c’è affetto e rispetto, è “il capitano mio capitano”. Dipende da dove mi mette e posso remare o fare lo sguattero”, racconta il giudice.

Guglielmo Mariotto: “Selvaggia Lucarelli complessa e feroce”

Quest’anno, tra i giurati, c’è anche Selvaggia Lucarelli, che come lo stesso Mariotti è maestra di “cattiveria”: “La sua è femminile, più complessa e feroce. Utilizza un j’accuse come tono, è perentoria, abituata a parlare come scrive, ma certe cose dette a voce suonano diverse. Io ho detto cose anche più forti ma col sorriso. Non vado dritto: “Prendo e ti sparo”, è uno sparo ragionato. Avendo una mamma e una sorella del segno del Leone capisco il protocollo. Per loro è tutto: “Io dico, io faccio e non mi si deve neanche chiedere perché”. La leonessa difende i cuccioli dal maschio perché non se li mangi, Selvaggia proteggerà il suo cucciolo, in un modo o nell’altro, anche andando a caccia”.

Su Iva Zanicchi, invece, Guglielmo Mariotto spende solo belle parole, seppur con un pizzico di ironia: “La adoro. Ha una squadra di cinesi che giocano a ping pong con i suoi neuroni, la velocità di quella donna è disumana. Da Alberto Matano ho fatto una provocazione: “In un universo parallelo dove Iva è in finale il pubblico voterebbe lei o Garko?”. Io? Mille volte Zanicchi”.

