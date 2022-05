Guglielmo Scilla: “Ho avuto problemi a fare coming out”/ “Mio padre mi ha accettato”

Guglielmo Scilla (alias Willwoosh sul web e su YouTube) è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Ciao Maschio”, trasmissione di Rai Uno condotta da Nunzia De Girolamo e andata in onda nella seconda serata di sabato 7 maggio 2022. Subito l’attore ha esordito dicendo: “Non amo la persona che si loda, amo mettere i miei difetti davanti a tutto il resto. Per esempio, io sono inaffidabile: ho un problema di neuroni, di memoria, assurdo. Però ricordo ancora com’era andare in bicicletta, com’era vergognarsi nel parlare faccia a faccia con le persone senza avere uno schermo che facesse da filtro. Devo dire che non mi manca del tutto, anche se i social network sono diventati i nuovi calciatori-veline”.

MARIANNA MERCURIO, FIDANZATA DI FRANCESCO MEROLA/ “E’ un uomo dal cuore grande…”

Quando Guglielmo Scilla ha cominciato a frequentare il mondo del web, “era ancora una cosa da sfigati, priva di senso. Il senso è sopraggiunto solo in un secondo momento. Sono però riuscito, grazie a YouTube, a fare pace con le mie ansie legate ai rapporti con i miei genitori: io a 10 anni ho subìto il loro divorzio, al quale ho risposto urlando per il giardino ‘Finalmente! Evviva!’. Mi ha molto segnato quando ero piccolo. Per questo oggi non voglio alcun tipo di obbligo”.

FRANCESCO MEROLA/ “Mi sposo martedì: Marianna conosciuta grazie a Nino D’Angelo”

GUGLIELMO SCILLA: “MIO PADRE HA CERCATO DI FARE DEL SUO MEGLIO”

Nel prosieguo della sua intervista su Rai Uno, Guglielmo Scilla ha riferito che “il più delle volte trovo la vita reale molto noiosa. Già da bambino avevo bisogno di stimoli, di impulsi, di cose da fare. Oggi i bambini dovrebbero annoiarsi un po’ di più. Io, ad esempio, passavo tanto tempo nella mia testa, che ancora oggi è uno dei miei posti preferiti”.

Quattro anni fa, ha riferito Guglielmo Scilla, “mi sono guardato negli occhi con mio papà e mi sono reso conto che non avevo da ridire nulla. Avevo passato tanti momenti di ribellione, specialmente da figlio. I padri si beccano tutte le recriminazioni dei bambini, o, almeno, mio padre se le beccava tutte. Invece, lui ha cercato di fare del suo meglio, ma con un alfabeto diverso dal mio. Ha anche accettato la mia diversità. Io ho avuto personalmente un sacco di problemi a fare coming out”.

Giucas Casella e il figlio James/ “E’ la mia vita! Come padre sono sempre severo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA