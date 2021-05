Guglielmotti Vs Elettra Lamborghini “Inutile e noiosa”/ “Zero opinioni intelligenti”

Ferdinando Guglielmotti è stato uno dei primi concorrenti ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2021. Lo ha fatto decidendo di non utilizzare la seconda chance su Parasite Island, abbandonando il gioco direttamente. Tanti avranno notato che, a differenza degli altri concorrenti, lui non è presente in studio come ospite, una decisione che ha spiegato nel corso di una recente intervista al programma radiofonico Turchesando, condotta da Turchese Baracchi con la partecipazione di Angela Achilli. In particolare, Guglielmotti ha avuto parole molto critiche su Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionista: “La trovo inutile e noiosa. Non ho sentito un’opinione intelligente… – ha ammesso i visconte, per poi aggiungere – Lei ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono. Hanno dovuto tenere lui.”

Elettra Lamborghini: "ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro"/ "Dopo Isola dei Famosi sparisco"

Visconte Guglielmotti: “Assente all’Isola dei Famosi? Non sono stato invitato”

Sul perché non l’abbiamo ancora visto in studio all’Isola dei Famosi 2021, nonostante sia tornato da molte settimane, il Visconte Guglielmotti ha spiegato: “Sono l’unico naufrago che non è stato invitato in trasmissione”. Quando poi gli è stato chiesto chi dovrebbe vincere, Guglielmotti ha concluso dichiarando: “Alcune dinamiche isolane io non l’ho vissute, ma tutto il periodo precedente. Ho visto completamente un’altra isola. Io tifo per Roberto Ciufoli, però lo vedo proprio in difficoltà. Avevamo stretto un bel rapporto”.

