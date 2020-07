Gugliemo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati/ “Non smetterò mai di amarlo”

Gugliemo Scilla rompe il silenzio e racconta tutta la verità sulla fine della sua storia d’amore con Luigi Di Lella. Dopo settimane di rumors, Gugliemo ha deciso di soddisfare la curiosità dei fans e, attraverso un video pubblicato sul suo canale You Tube, ha confermato la fine della relazione. La coppia era molto amata sui social e, nell’ultimo periodo, i fans hanno notato alcuni movimenti che non sono passati inosservati e che hanno scatenato rumors sulla rottura. Gugliemo Scilla, così, prima di godersi l’estate, ha deciso di essere sincera con i suoi fans. « …So che la storia mia con Luigi è stata una storia che è stata molto visibile; quindi era ovvio ed era scontato che prima o poi ne avrei parlato. Avevo solamente bisogno di un po’ di tempo”, spiega l’influencer.

GUGLIEMO SCILLA SINGLE: “NON SMETTERO’ MAI DI VOLERE BENE A LUIGI”

Sincero con chi lo segue da sempre e che, nel corso degli anni, ha seguito anche la sua storia con Luigi Di Lella, Gugliemo Scilla ha rotto il silenzio sulla sua storia d’amore con Luigi confermando la rottura. L’annuncio è arrivato solo oggi perchè c’era in ballo un’altra persona a cui Gugliemo vorrà sempre bene e porterà rispetto come ha confermato lui stesso. “Non smetterò mai di voler bene e in un certo senso di amare Luigi”. – dice Gugliemo nel video che ha già ottenuto quasi 200mila visualizzazioni. “Il mio amore con Luigi è durato quanto doveva durare”, ha aggiunto ancora. Nonostante la storia sia finita, dunque, tra i due c’è stima e affetto.





