Estate torrida e conto corrente a secco. Il connubio peggiore per chi desidera staccare la spina e godersi un pò di fresco e relax. Ma è veramente impossibile realizzare questo sogno? Assolutamente no. Le vacanze low cost in Italia sono una realtà concreta e accessibile a tutti, basta saper scegliere con intelligenza. C’è però una regola fondamentale da seguire: allontanarsi dalle solite mete affollate e riscoprire angoli meno conosciuti ma ricchi di bellezza.

Ma quale Grecia, Ibiza o Maldive? Per vivere una vacanza low cost basta rimanere in Italia e scoprire la vera anima del nostro Paese. Qui la natura è ancora protagonista, il mare conserva la sua trasparenza e il turismo non ha ancora stravolto l’identità dei luoghi. Si possono trovare spiagge tranquille, piatti tradizionali cucinati come una volta e strutture ricettive familiari dove ci si sente più ospiti che clienti.

Destinazioni low cost per un’estate da sogno

Tanto per cominciare, ci sono ben 5 destinazioni italiane perfette per una vacanza economica ma indimenticabile. Dalla costa abruzzese al Gargano, dalla Sicilia a sorpresa fino alla Calabria più sincera. Nessun lusso sfrenato, ma tanta autenticità, panorami mozzafiato e soprattutto prezzi accessibili anche in piena stagione