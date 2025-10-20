In Germania la Protezione civile ha aggiornato le linee guida sui disastri: inseriti anche i comportamenti da adottare in caso di guerra

Con mezza Europa che si sente sull’orlo di una crisi bellica, non stupisce che la Germania abbia deciso (per così dire) di “correre ai ripari” aggiornando le linee guida della Protezione civile – le trovate qui, ovviamente in tedesco – includendo anche alcune indicazioni sui comportamenti da adottare nella quotidianità per prevenire i potenziali rischi che deriverebbero da una guerra: un fatto non da poco dato che si tratta della prima volta nella storia dalla Guerra fredda a questa parte che la Germania cita testualmente la guerra nelle sue linee guida per i disastri.

Fino ad oggi – esattamente come in buona parte dei paesi europei -, infatti, la Germania si era limitata ad aggiornare periodicamente le linee guida parlando di possibili disastri ambientali, catastrofi di vario tipo e fenomeni ambientali, relegando la guerra in un angolo buio della mente; mentre dallo scoppio della crisi in Ucraina il timore di un conflitto sul suolo europeo è cresciuto progressivamente, tanto che la stessa Commissione Europa qualche mese fa aveva pubblicato le sue indicazioni per costruire un kit di sopravvivenza utile per garantire circa 72 ore di autonomia.

La Germania si prepara alla guerra: la Protezione civile aggiorna le linee guida sulle catastrofi

Venendo a noi, la guida pubblicata in Germania – ha spiegato il responsabile della Protezione civile Ralph Tiesler, citato da Euronews – risponde al consueto principio di precauzione e preparazione per evitare eventuali (e, speriamo, improbabili) corse dell’ultimo minuto e saccheggi nel caso in cui la situazione si facesse improvvisamente drammatica: le indicazioni, infatti, sono piuttosto generiche e partono da un elenco dei luoghi in cui trovare riparo, assistenza e informazioni ufficiali.

Nella guida alla guerra della Germania, poi, si trovano una serie di consigli utili per preparare delle scorte alimentari utili per resistere tra i 3 e i 10 giorni a seconda del numero dei componenti della famiglia tra casse d’acqua, cibi in scatola, barattoli di frutta, latte e – ovviamente – medicinali; accompagnata dal consiglio di evitare eccessive scorte precauzionali e di acquistare un paio di confezioni in più durante le prossime spese in modo da avere sempre una riserva pronta e facilmente sostituibile nel frattempo.

La Protezione civile dalla Germania, poi, suggerisce anche di non fare troppo affidamento sull’energia elettrica o su internet per ottenere informazioni, consigliando di procurarsi torce e radio a manovella, oppure alimentate con l’energia solare, oltre a fornelletti di campo utili per preparare gli alimenti in assenza di gas o energia; mentre nella guida trovano spazio anche alcuni consigli utili per medicare in modo corretto delle ferite superficiali.