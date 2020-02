Guido Bardelli nuovo Presidente Cdo/ Bracci, Lovati e Silanos nominati vice

Cambio al vertice della Compagnia delle Opere (Cdo): il nuovo Presidente nominato dal Consiglio Direttivo è Guido Bardelli che prende il posto del Presidente uscente Bernhard Scholz. La Cdo è un’associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene comune: nell’intento di rinnovare gli organi associativi per il quadriennio 2020-2024, in mattinata si è riunito il Consiglio Direttivo della Cdo che ha nominato alla presidenza Guido Bardelli e come vicepresidenti Alessandro Bracci, Alfredo Lovati (vicario) e Marco Silanos. Avvocato milanese classe 1959, Bardelli ha lavorato nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia in campo pubblico e privato, «diventando partner di primari studi internazionali», riporta la nota della Compagnia, sottolineando come da sempre sia stato impegnato nel mondo associativo anche in collaborazione con la Cdo. Dal 2024 Bardelli è stato presidente di Cdo Milano e vice presidente nazionale, oltre ad essere Componente della Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano Monza Brianza e Lodi; il suo ricco curriculum vede poi nel 2018 l’elezione a presidente della Consulta della Camera di Commercio mentre dall’agosto 2019 è anche membro del Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano.

IL NUOVO DIRETTIVO DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE

Il nuovo Consiglio di Presidenza della Cdo oltre al Presidente Bardelli anche i tre nuovi vicepresidente: Alessandro Bracci, presidente e amministratore delegato Gruppo Teddy e presidente di Cdo Rimini; Alfredo Lovati, presidente Beta 80 Group e vicepresidente vicario Cdo; Marco Silanos, consulente d’impresa, presidente di Cdo Insubria. La riunione in mattinata, nota la Compagnia delle Opere, ha voluto poi ringraziare l’ex Presidente Scholz che ha guidato per anni l’associazione «con impegno, dedizione e costante attenzione perché tutto possa esistere». Le prime parole da n.1 di Cdo sono affidate alla nota ufficiale della Compagnia: «È per me un onore poter rappresentare la Compagnia delle Opere a livello nazionale, come proseguimento dell’esperienza intensa e stimolante nell’ambito di Cdo Milano», spiega Guido Bardelli non prima di aggiungere «Assieme al nuovo gruppo direttivo e in costante dialogo con gli associati e i territori, vogliamo continuare a proporre strumenti sempre più adeguati e innovativi per uno sviluppo sostenibile delle imprese e delle opere social». L’impegno resta il proseguimento del lavoro iniziato diversi anni fa come punto di incontro tra mondo del profit e non profit, come conferma ancora Bardelli «Desideriamo che la Cdo nei prossimi anni diventi un punto di riferimento per tutti gli imprenditori e professionisti che nel mondo profit e non profit cercano un approccio positivo, fatto di proposte, soluzioni e verifiche sul campo, per affrontare le sfide di una società in rapido cambiamento».

