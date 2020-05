Guido Bellitti, marito Martina La Rosa/ Lontani dai riflettori tranne quella volta…

Pubblicità

Guido Bellitti ha atteso cinque anni di fidanzamento prima di chiedere la mano di Marina La Rosa e diventare suo marito. I due si sono conosciuti nel 2005, a distanza di diverso tempo dalla partecipazione di Marina alla prima edizione del Grande Fratello. Anche se Bellitti all’epoca era forse uno dei pochi a non conoscere l’ex concorrente, all’apice del successo ottenuto grazie al programma. Il pubblico però conosce Guido anche per un altro reality: in occasione dell’Isola dei Famosi, non ha tardato a raggiungere la moglie per farle una sorpresa. È possibile inoltre vederlo di tanto in tanto negli scatti pubblicati da Marina sul proprio profilo Instagram, ma non così spesso come vorrebbero i fan. La coppia infatti ha tenuto sempre a distanza i riflettori dalle loro dinamiche familiari, soprattutto in seguito alla nascita dei due figli Andrea Renato (2009) e Gabriele (2011). “Per conquistarmi, quell’altro demente, mi poggiò sul tavolo un sacchetto con dei fichi che abbiamo mangiato insieme”, ha detto lei a Vieni da me qualche tempo fa. Il giorno delle nozze invece è stato più che commovente: Guido ha pianto e per lei è stato un momento molto tenero. Marina però non riuscirebbe mai a perdonargli una menzogna o un tradimento. “La bugia, le prese in giro“, ha sottolineato, “capita a tutti di sbagliare, ma voglio saperlo. Tradimento? Non lo so se potrei superarlo. Io sono una che dice mai dire mai, bisogna trovarsi nelle situazioni. Ma a me non va il tradimento dell’anima”.

Pubblicità

Guido Bellitti, marito Martina La Rosa: a distanza dallo spettacolo per la sua professione

La professione di Guido Bellitti lo ha sempre tenuto a debita distanza dal mondo dello spettacolo, anche se ci pensa la moglie Marina La Rosa ad aprirgli la porta nel suo universo. Nella vita, lui è un avvocato e spesso supera i confini italiani per andare all’estero. Lo studio legale per cui lavora opera tra le altre sedi anche in quella di Bruxelles ed era proprio lì quando Marina è diventata famosa grazie alla sua esperienza al Grande Fratello. Lo ha rivelato la stessa ex gieffina a Verissimo qualche tempo fa: “Io e Guido siamo sposati dal 2010, ma stiamo insieme da 13 anni. Quando ci siamo conosciuti non sapeva chi fossi, viveva a Bruxelles, senza televisione. È simpatico, mi fa ridere un sacco. Può esserci la bellezza, i soldi ma se non c’è l’ironia, io mi annoio moltissimo”. Il successo della loro relazione però è legato anche agli spazi che entrambi sanno concedere all’altro. Senza libertà, Marina non riuscirebbe a sopravvivere. “Esattamente nove anni fa ci sposavamo“, ha scritto Marina l’anno scorso sui social in occasione del loro anniversario, “a prescindere dai limiti (più i suoi che i miei), a prescindere dai difetti (più i suoi che i miei) e a prescindere dai problemi mentali (più i miei che i suoi) stiamo ancora insieme. La morale è che non esistono le favole ma esistono le feste in maschera. E noi vogliamo ancora ballare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA