GUIDO BERTOLASO POSITIVO AL CORONAVIRUS/ “Ho la febbre, vincerò questa battaglia”

Guido Bertolaso positivo al coronavirus. A dare la notizia, pochi minuti fa, è stato lo stesso advisor della Regione Lombardia per l’emergenza Covid-19, l’uomo chiamato dal governatore Fontana a coordinare il progetto di un ospedale temporaneo che nascerà negli spazi di Fiera Milano. Soltanto tre giorni fa Bertolaso era apparso in un video pubblicato su Facebook, con tanto di mascherina, nel quale annunciava che i lavori stavano procedendo come da previsioni e che alla fine di questa settimana sarebbe stato possibile aprire i primi 4 moduli per arrivare a un totale di 250 letti di terapia intensiva. Adesso l’annuncio di aver contratto il virus da parte dello stesso Bertolaso, che a quanto pare non sembra intenzionato però a fermare il suo lavoro. A tal proposito su Facebook ha dichiarato: “Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche”.

GUIDO BERTOLASO POSITIVO A CORONAVIRUS

Queste le parole con cui Guido Bertolaso ha comunicato sulla sua pagina Facebodi aver contratto il coronavirus: “Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena”. A conclusione del post, che in pochi minuti ha registrato migliaia di interazioni, una promessa, più che un auspicio: “Vincerò anche questa battaglia”. L’ex Capo della Protezione Civile, 70 anni compiuto lo scorso 20 marzo, è tornato dall’Africa per fronteggiare l’emergenza coronavirus, dopo che il suo nome era stato proposto dal centrodestra come supercommissario a livello nazionale: per l’incarico in Regione Lombardia percepirà la cifra simbolica di un euro.



