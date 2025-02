Guido Caprino è un attore che sarà tra gli ospiti della puntata di questa sera Splendida Cornice, programma che andrà in onda questa sera e che vede la conduzione di Geppi Cucciari. Guido Caprino è un noto attore che sarà tra i protagonisti del film di Valeria Golino, L’Arte della Gioia. Alcuni dettagli sul lavoro e sulla sua vita privata.

Angela Finocchiaro, chi è l'attrice milanese / "Sono una madre attempata", il marito Danilo e la malattia

Guido Caprino nasce a Taormina il 3 Gennaio 1973 e cresce in un piccolo paesino in provincia di Messina. Si diploma come odontotecnico ma Guido si rende conto che non è il suo mondo e comincia a valutare altri lavori. Diventa istruttore di windsurf e poi tenta la carriera da modello. E in effetti con il suo fisico sembra avere la carriera adatta per affrontare questo ruolo.

Maurizio Nichetti, chi è / L'addio al cinema e il riserbo con la moglie Maria Pia e i figli Filippo e Saverio

Dopo qualche anno come modello intraprende la carriera della recitazione, Guido Caprino fa studi a Londra e poi a Roma dove c’è la svolta. Nel 2003 ha un gran successo con la serie Vento di Ponente, poi prende parte a diverse serie tv e dopo le serie è il turno del cinema. Ha successo nel mondo della serie nel ruolo del Commissario Manara, poi prende parte alle serie 1992 e 1993 dove riscontra gran successo come nella serie I Medici.

Guido Caprino e il grande riserbo sulla vita privata

Guido Caprino è sempre stato molto riservato sulla vita privata e per diverso tempo nessuno sapeva se aveva una compagna o figli. Solo negli ultimi mesi – durante l’ultima di un suo film – l’uomo si è lasciato andare un pò ed ha raccontato alcuni retroscena e aneddoti riguardo la sua vita privata. Guido ha parlato recentemente ad Oggi ed ha svelato:

Chi è Javier Martinez, concorrente del Grande Fratello/ Dalla pallavolo ai programmi tv: la carriera

“Se il ruolo lavorativo non mi convince preferisco restare fermo”, nel 2023 sembrava doversi prendersi una paura e poi Valeria Golino lo ha scelto per la serie L’Arte della Gioia, sei episodi che racconta la storia e le difficoltà di Modesta. Un gran rapporto con il lavoro e Guido Caprino ha parlato anche del legame con la figlia Anna che a suo dire gli assomiglia:

“Mia figlia ha 4 anni e si chiama Anna, sta un pò a Milano ed un pò in Sicilia e posso dire che è una gran fortuna potersi spostare da piccoli, viaggiare ormai le viene naturale. Lei però quando è a Milano dice che vorrebbe stare a Nizza, quando è a Nizza il contrario, diciamo che è come me e insomma possiamo dire mi somiglia”. Nessun riferimento e silenzio totale invece sulla compagna.