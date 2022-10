Guido Carboniello degli Styles morto a 41 anni/ Struggente addio di J-Ax: “Un amico…”

Guido Carboniello degli Styles morto a soli 41 anni

Lutto nel mondo della musica per la morte, a soli 41 anni, di Guido Carboniello, che suonava nel gruppo rock The Style. A mettere fine alla vita del musicista è stato un tumore che non gli ha lasciato scampo. Cresciuto con la passione per la musica, la sua vita musicale cambia nel 2005 quando incontra J-Ax. Aveva già fondato il gruppo degli Styles e con l’incontro con J-Ax la sua carriera subisce una svolta. Proprio J-Ax ha voluto ricordarlo con profondo affetto con un video pubblicato sui social. “Guido mi ha cambiato la vita in due modi”, esordisce Ax spiegando di aver avuto con lui un rapporto professionale che, poi, è diventato un rapporto personale con la nascita di un’amicizia.

“L’ho incontrato in un momento in cui mi sentivo scarico, vecchio, privo di ispirazione e lui era giovane, caricato a molla e squisitamente punk rock e autoprodotto e indipendente mentre io avevo passato ormai dieci anni nelle grinfie del music business”, racconta Ax ricordando il momento dell’incontro che ha dato vita ad una collaborazione importante per entrambi.

Guido Carboniello e J-Ax: dalla collaborazione all’amicizia

Collaborando, tra Guido e J-Ax è così nata una vera amicizia. “Ovviamente, lavorando così a stretto contatto, si finisce per diventare amici. guido è stato un amico con dei valori, veri disinteressato e ti faceva ridere sempre“, ha ricordato ancora Ax che ha descritto Guido come un animale da palcoscenico.

“Teneva il palco meglio di me”, aggiunge ancora Ax. Nel video, publicato sui socia, guido degli Styles viene ricordato anche da altri professionisti della musica con profondo affetto.













