Guido Carboniello morto di tumore cantante degli Styles a 41 anni/ Collaborò a lungo con J-Ax..

Duro colpo per la musica italiana: Guido Carboniello è morto, alla giovane età di 41 anni. Il musicista noto front man dei The Styles e uno dei grandi collaboratori del celebre rapper J-Ax. L’uomo era malato di tumore, la malattia, diagnosticatoli molti anni fa, recentemente sembrava star regredendo, salvo poi ripresentarsi all’improvviso. Guido si è spento a inizio settimana, in provincia di Como, all’Hospice Il gelso a Erba. In arte Guido Style, la passione per la musica la scopre da giovane, tra i banchi del Liceo Classico Alessandro Volta di Como. Poi, grazie a dedizione e impegno, riesce a rendere il suo sogno realtà.

Nel 2005 infatti fonda il proprio gruppo, i The Styles, band rock e punk rock dalle forti influenze britanniche, tra cui spiccano gli Oasis e Blur. Della band Guido è cantante, chitarrista e, dal 2013, a seguito di un incidente, bassista. I The Styles vantano una carriera invidiabile: incidono due dischi per un’etichetta di proprietà della Sony Music, nel 2007 e nel 2009, e aprono numerosi concerti importanti… Un esempio? Iggy Pop, gli Eagles of Death Metarl, Babyshambles, ma anche Vasco Rossi! Guido Carboniello è anche noto per aver intrecciato la sua vita, e la passione per la musica, con quella di un altro artista: il celebre rap, ex del duo Articolo 31, J-Ax.

Morto Guido Carboniello, il legame con J-Ax: “Ciao Guido, sei solo dall’altra parte della strada…”

Così tantissimi amici e collaboratori piangono la morte prematura di Guido Carboniello. Il celebre musicista dei The Styles, dal 2007, aveva intrecciato la sua vita e la sua passione per la musica con quella del noto rapper J-Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti. I due collaborano insieme per anni, Guido fa ad Ax da chitarrista ma anche da produttore e autore, oltre a figurare in numerosissimi videoclip. Guido figura, dal 2007, in ogni disco del rapper e anche in svariati live: Rap n’ Roll, Deca Dance e Meglio prima. L’ultima apparizione dal vivo del musicista insieme a J-Ax fu nel 2018 in occasione di un concerto al Fabrique di Milano.

“Con J-Ax sono in perfetta sintonia dopo la bella esperienza del singolo e il successivo tour è stato inevitabile lavorare ancora insieme e registrare nel mio studio a Erba”, aveva raccontato a La Provincia (Como). Anche la pagina Facebook ufficiale dei fan di J-Ax ha voluto darli l’ultimo addio, ha infatti pubblicato una sua fotografia con una bella dedica: “Avrai sempre più stile. Ciao Guido, sei solo dall’altra parte della strada” .

