Tutto su Guido, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Guido è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne e, nonostante la sua avventura sia iniziata da pochi mesi, è già diventato uno dei volti più popolari del dating show di canale 5. Guido, infatti, ha conquistato più volte il centro dello studio per la sua conoscenza con Sabrina Zago che, ora, è giunta al capolinea. Dopo aver spiegato di sentire la dama più fredda e distaccata, Guido ha cominciato a mostrare interesse per Gloria Nicoletti la quale, dopo i dubbi iniziali, ha accettato di conoscerlo. Con il primo appuntamento, Gloria ha capito di stare bene con il cavaliere e di voler continuare ad uscire con lui.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 7 maggio 2025, Guido, oltre a dichiarare che potrebbe presto innamorarsi di Gloria, è stato al centro di un duro confronto con Sabrina la quale, con il cellulare, ha svelato di essere stata cercata più volte da Guido prima che lui decidesse di dedicarsi alla conoscenza con Gloria. Durante il confronto, Guido ha invitato Sabrina a non parlare più del suo lavoro scatenando, così, la curiosità del pubblico.

Guido titolare di un’azienda? Le parole a Uomini e Donne

Durante lo scontro con Guido, Sabrina Zago lo ha accusato di non essere mai stato realmente interessato a lei e di essere uscito con lei per conquistare il centro dello studio e conquistare popolarità alludendo, pare, al lavoro del cavaliere. “Non ti permettere mai più di parlare del mio lavoro”, ha detto il cavaliere. Maria De Filippi ha poi spiegato che si può facilmente parlare del lavoro di Guido ma che lui, per scelta, preferisce non farlo.

Dal confronto con Sabrina, poi, Guido si lascia andare ad alcuni dettagli dai quali si evince quella che potrebbe essere la sua professione. “Con la nostra azienda manteniamo 17 famiglie, non 17 persone ma famiglie”, ha sbottato Guido che ha poi lasciato intendere che l’azienda è familiare e che on lui lavorerebbe anche la sorella.

