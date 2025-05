Tutto su Guido, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Sguardo profondo, sorriso ammiccante e un fascino che non passa inosservato. Guido si è presentato così nel parterre del trono over di Uomini e Donne di cui è diventato, in breve tempo, un protagonista indiscusso della trasmissione di Maria De Filippi. Papà di tre figli, Guido ha scelto di partecipare al dating show di canale 5 per cercare l’amore. La sua avventura nel parterre del trono over è iniziata con la conoscenza con Cristina e Sabrina concentrandosi, però, su quest’ultima.

Con Sabrina, il feeling è stato immediato e tra i due ci sono stati anche dei baci. Uscendo con Guido, Sabrina è riuscita a voltare definitivamente pagina dopo la delusione vissuta con Giuseppe e con Guido era pronta non solo a concedere l’esclusiva, ma anche a lasciare la trasmissione. Guido, però, non ha mai ammesso di provare un trasporto tale da concedere l’esclusiva alla dama al punto da aver deciso di uscire anche con un’altra donna.

Guido e l’uscita con Gloria Nicoletti a Uomini e Donne

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Guido aveva espresso il desiderio di uscire con Gloria Nicoletti. Quest’ultima, inizialmente, aveva deciso di non uscire con il cavaliere convinta di avere un carattere esplosivo rispetto al suo e di non andare d’accordo. Nella puntata di Uomini e Donne del 6 maggio 2025, però, tutto cambia.

Al centro dello studio, Guido si accomoda per confrontarsi sia con Sabrina che con Gloria. La Zago decide di chiudere definitivamente con Guido e, nel corso di un’accesa lite, colpisce il cavaliere con uno schiaffo. Gloria, invece, ammette di stare bene con Guido e di voler continuare ad uscire con lui. Il cavaliere, a sua volta, accetta la scelta di Sabrina e decide di andare avanti nella conoscenza solo con Gloria Nicoletti.

