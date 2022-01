Guido Crosetto/ Chi è il candidato ‘bandiera’ di Meloni per Quirinale: voti da FdI e…

Basta con le schede bianche, per la terza votazione Giorgia Meloni ha indicato ai grandi elettori di Fratelli d’Italia di votare Guido Crosetto per il Quirinale. L’imprenditore, fondatore del partito di Centrodestra, è tra gli esponenti politici più stimati dell’arco parlamentare e ha raccolto ben 114 preferenze, dato superiore rispetto alla truppa di FdI.

“Non si può continuare a rimanere per giorni in una situazione di stallo”, l’irritazione di Giorgia Meloni al terzo giorno di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica. Una prova di forza, ma anche un modo per “contarsi” e per cercare di smuovere una situazione di stallo: la scelta è ricaduta su Guido Crosetto, suo storico braccio destro. Ma tanti italiani si stanno ponendo la seguente domanda: chi è?

CHI È GUIDO CROSETTO?

58enne di Cuneo, Guido Crosetto è tra i fondatori di Fratelli d’Italia e il più fedele consigliere di Giorgia Meloni. Ha iniziato la sua attività politica con la Dc e forse anche per questo motivo è lontano dalla “politica muscolare” propria di FdI. È stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 2001 tra le fila di Forza Italia e vanta un passato di governo: dal 2008 al 2011 è stato sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi IV.

Dopo il flop alle elezioni politiche del 2013 e alle Europee del 2015, Guido Crosetto è stato rieletto alla Camera nel 2018. Un anno più tardi, nel 2019, si è dimesso per dedicarsi esclusivamente alle attività da imprenditore, lasciando inoltre il ruolo di coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia. Presente a Roma, è stato raggiunto dai microfoni di Italpress: “Sono lusingato per i voti ricevuti ma ci sono nomi più autorevoli del mio. Tutti i nomi che ho sentito negli ultimi cinque giorni sono molto autorevoli e di alto profilo. Il mio nome è venuto fuori perché i grandi elettori si sono stufati di votare scheda bianca. Io al Quirinale? Sì, alla parata del 2 giugno se mi invitano”.

