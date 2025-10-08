Operato d'urgenza al colon il Ministro della Difesa Guido Crosetto: asportati tre polipi, si attende esame istologico. Come sta e ora cosa succede

OPERATO AL COLON AL FATEBENEFRATELLI: COME STA IL MINISTRO CROSETTO

Programmato da tempo ma tenuto in forte riservatezza, il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato operato d’urgenza al colon questa mattina presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, sull’Isola Tiberina: per il 62enne titolare della Difesa, tra i fondatori di Fratelli d’Italia e tra i Ministri più apprezzati del Governo Meloni, non è certo la prima volta di un intervento sotto i ferri viste le condizioni di salute che nel tempo tra colon e cuore hanno più volte richiesto l’attenzione delle equipe mediche.

Secondo quanto informa il Ministero della Difesa, Crosetto è stato operato per l’asportazione di tre neoplasie al colon, comunemente note come “polipi”: l’asportazione ha avuto esito positivo e l’operazione risulta «eseguita con successo», lasciando il Ministro in buone condizioni di salute. Al momento si attende solo l’esito dell’esame istologico sui polipi asportati, così da capire sia i tempi di recupero che il futuro prossimo delle cure da attuare al colon.

Come sempre il materiale asportato può essere determinato come “benigno” o “maligno”, il che ovviamente lascia tutta la differenza del caso per capire se Crosetto dovrà essere operato anche in futuro per rimuovere altro eventuale materiale “maligno”: intervento d’urgenza ma non vi sono altri dettagli, con un comunicato apparso subito dopo l’operazione conclusa al Fatebenefratelli, il che lascia intuire come tutto fosse stato programmato da tempo ma mantenendo la riservatezza dovuta ad un uomo pubblico come il Ministro della Difesa.

IL MESSAGGIO DELLA PREMIER MELONI E LA VICINANZA DELLA POLITICA. IERI ERA IN VISITA ALLA BRIGATA SASSARI

Sebbene materia delicata come operazione, il fatto che fosse molto probabilmente programmato fa intuire che non vi sia stato un peggioramento delle condizioni nelle ultime ore e che invece l’operazione sia stata condotta esattamente nei tempi previsti dai medici. A prescindere, le condizioni di Crosetto sono ritenute «ottimali» e si attende l’esame istologico per capire i tempi di convalescenza e prossimi step per la completa guarigione.

Al momento il Ministro della Difesa rimane in degenza presso l’ospedale romano, appena 24 ore dopo il viaggio in Sardegna per andare in visita ufficiale alla Brigata Sassari dell’Esercito: «il nostro dovere è difendere il nostro Paese, e il mio di servire chi serve la Difesa, seguendovi giorno dopo giorno come dopo il periodo difficile in Libano», ha detto incontrando i militari. Parso in buone condizioni, Crosetto appena il mattino seguente è stato operato e ora dovrà attendere si ipotizzano alcuni giorni di convalescenza per un pieno ristabilire delle condizioni fisiche.

Operato nel febbraio 2024 al San Carlo di Nancy a Roma per una pericardite sospetta, il Ministro Crosetto è stato poi nuovamente accolto in ospedale nel maggio 2024 dopo un malore che aveva fatto temere il peggio, anche se in entrambi i casi le condizioni si sono subito stabilizzate e la ripresa è stata veloce e ottimale. «Forza Guido!», è il messaggio diffuso dall’amica nonché Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata in queste settimana a stretto contatto con il Ministro della Difesa viste le varie emergenze in Ucraina, Medio Oriente e di recente sulla vicenda della Flotilla (con il forte impegno di Crosetto nell’assistere gli italiani a bordo, impedendo qualsiasi scontro e facendoli rimpatriare quanto prima da Israele).