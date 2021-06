Guido Crosetto: “Roma? Centrodestra rema contro Meloni”/ “Sta crescendo troppo e…”

Tensione nel Centrodestra in vista delle elezioni amministrative, Guido Crosetto ha acceso i riflettori sulla partita di Roma e ha parlato di complotto. Intervenuto ai microfoni di Coffee Break, il volto di Fdi ha spiegato: «Il problema del Centrodestra è che non sta affrontando le amministrative per vincerle, ma le sta affrontando per cercare di regolarsi all’interno. Il problema del Centrodestra si chiama Giorgia Meloni, sta crescendo troppo, e bisogna evitare che le amministrative siano un ulteriore elemento di crescita per la Meloni».

MARIA ELENA BOSCHI VS MELONI: "NO A PREMIER SOVRANISTA"/ Replica: "Sinistra ha paura"

Guido Crosetto ha dunque evidenziato: «Il primo problema è rompere le scatole su Roma, hanno bocciato tutti i candidati che lei ha proposto, alla fine stanno tenendo fermo il pallino su Roma che è la città che il Centrodestra può vincere. La Meloni non può vincere a Roma e quindi stanno mettendo il bastone tra le ruote. Era già successo l’altra volta, fu Tajani a fare saltare l’appoggio: Forza Italia si inventò un altro candidato e la città fu regalata alla Raggi».

Giorgia Meloni/ "Sappiamo che tenteranno di impedirci di governare con ogni mezzo"

GUIDO CROSETTO SUL CAOS IN CASA CENTRODESTRA

Guido Crosetto ha messo nel mirino le dinamiche interne a Forza Italia: «Su Roma si gioca la partita della sopravvivenza di Forza Italia, che non è più quello di Berlusconi, e dico purtroppo, che da primo partito riusciva a rinunciare qualcosa da primo partito per mettere d’accordo gli altri». L’attacco alla Meloni, dunque, secondo Guido Crosetto è da legare all’esigenza degli azzurri di poter avere un ruolo da protagonisti: «Adesso su Roma vuole esistere FI e ha la necessità di esprimere un candidato e infatti propone Gasparri. Questo è quello che sta succedendo: uno scontro all’interno del Centrodestra, dove si sta giocando una partita a scacchi sulle candidature, non è solo una mancanza di persone».

LEGGI ANCHE:

Zaia: “Dateci l'autonomia, così siamo nel Medioevo"/ 4 posti al tavolo? Limite via"

© RIPRODUZIONE RISERVATA