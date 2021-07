Guido Crosetto su crisi M5s/ “Conte-Grillo? Ora il cavallo prova a cacciare Caligola”

A Stasera Italia si parla della crisi M5s e dello scontro tra Beppe Grillo e l’ex premier Giuseppe Conte, una vicenda che a Guido Crosetto ha ricordato la storia di Incitatus, il cavallo che rischiò di diventare console. «Io volevo fare una battuta», anticipa l’imprenditore e co-fondatore di Fratelli d’Italia. «Noi eravamo abituati che qualcuno portasse il cavallo in Senato, ma il cavallo non si è alleato alle elezioni successive e non ha cercato di cacciare Caligola». E gli altri ospiti sono scoppiati a ridere. «Fino al cavallo c’eravamo arrivati, è il cavallo che cerca di diventare imperatore a sconvolgerci nelle ultime settimane, ma come osservatori più che come politici», ha proseguito lui sorridendo. Il riferimento è a Caligola, imperatore romano di cui si è raccontato che voleva far diventare console il suo cavallo. L’animale in questione, Incitatus, era il cavallo preferito dell’imperatore, che la notte prima di ogni gara dormiva con lui. Lo amava con la stessa intensità con cui disprezzava i senatori romani.

Silvio Berlusconi: "Stop liti nel Cdx"/ "Io al Quirinale? Mattarella è il migliore"

CROSETTO SU CONTE-GRILLO “CAVALLO PROVA A CACCIARE CALIGOLA”

Secondo lo storico Svetonio, Caligola espresse più volte l’intenzione di nominare il suo cavallo console e sacerdote per mettere in ridicolo i senatori e dimostrare che il loro ruolo e la loro reputazione importavano poco e che un cavallo avrebbe potuto svolgere le loro funzioni. Oggi ci sono molti dubbi sulla veridicità di questo aneddoto, si ipotizza anche potesse essere uno scherzo dell’imperatore, il cui senso dell’umorismo era particolare. Di fatto, questa storia viene comunque riportata ed è tornata in mente a Guido Crosetto durante il dibattito sulla crisi del MoVimento 5 Stelle. Il “cavallo” in questo caso sarebbe Giuseppe Conte che, scelto da M5s, non solo è finito al governo, ma sta cercando di prendere in mano le redini del movimento fondato da Grillo e Casaleggio. Un paragone che ha suscitato l’ilarità degli ospiti di Stasera Italia.

LEGGI ANCHE:

Cacciari "Letta che vuole? Salvini non è scemo"/ "M5s esplodono? Si suicidano o..."Mariastella Gelmini "Andiamo a casa di chi non è vaccinato"/ "Variante Delta corre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA