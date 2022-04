Guido Crosetto vs Luciana Castellina/ “Odia Nato e Usa, zitta su guerra Libia e Iraq”

Caos a Controcorrente tra Guido Crosetto e Luciana Castellina. Nel dibattito sulla guerra in Ucraina ha fatto nuovamente capolino la retorica anti-occidentalista, secondo cui la responsabilità della reazione militare della Russia sarebbe da attribuire alla Nato e agli Stati Uniti. Questa la posizione della co-fondatrice del Menifesto, nonché ex parlamentare comunista. “Quella di Putin è una risposta a una politica aggressiva che è stata fatta dal ’91“, ha dichiarato in riferimento proprio all’espansione dell’Alleanza Atlantica.

GUIDO CROSETTO/ 114 voti da FdI al Quirinale: "Onorato, ma altri nomi più autorevoli"

Parole che hanno infastidito il fondatore di Fratelli d’Italia, che però si è infervorato quando Castellina ha criticato il comportamento degli occidentali nei confronti di Mosca. “Con quale autorità riusciamo a incolpare le truppe russe dopo che non abbiamo parlato di quello che è sucesso in Siria, in Afghanistan… Non abbiamo la credibilità per farlo“. Poi ha attaccato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “colpevole di andare avanti con la guerra e farne ammazzare tanti“.

Cartabellotta vs Povia: "I cretini fanno boom"/ Crosetto: "Lei ha perso la testa"

LO SCONTRO TRA CROSETTO E CASTELLINA

“Questo fatto di non poter parlare dell’aggressione di un paese verso un altro perché la Nato è andata in Siria, a me non va (…) Io vedo un po’ troppa ideologia“, la reazione di Guido Crosetto, che poi se l’è presa direttamente con Luciana Castellina. “Lei odia la Nato e gli Stati Uniti da tempi non sospetti e prima ha detto una cosa molto grave, secondo me: ‘Voi occidentali…’. Lei non è occidentale come me? Lei non si sente occidentale?“, ha sbottato l’imprenditore. “Io invece dico ‘Noi occidentali’ anche quando critico“. Non si è fatta attendere la replica della Castellina: “Non faccio io la politica occidentale“. Allora Crosetto ha rinfacciato l’atteggiamento contraddittorio di parte della sinistra per altri conflitti.

Guido Crosetto abbandona Piazza Pulita/ "Che ci faccio qui? È plotone di esecuzione"

“Eravate tutti zitti ai tempi della guerra in Libia, in Iraq la stessa cosa. So benissimo che quando uno coi carri armati invade un’altra nazione è lui l’aggressore, dall’altra parte di sono le vittime. Poi discutiamo sulla Nato e su tutto il resto“. Quindi, l’imprenditore ha evidenziato che gli ucraini avrebbero combattuto contro i soldati russi anche senza aiuti. “Se nessuno avesse dato le armi all’Ucraina loro avrebbero combattuto a mani nude, con i pugni, e sarebbero morti per difendere la loro nazione, Io non mi lascio accecare dall’odio alla Nato o all’Occidente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA