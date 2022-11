Guido Crosetto vs Tridico/ “Dice falsità, cerca accreditamento politico perchè…”

Governo al lavoro sulla manovra, Guido Crosetto ha le idee chiare sul da farsi. Intervenuto ai microfoni di Zona Bianca, il ministro della Difesa ha posto l’accento sul quadro economico tutt’altro che favorevole: “Il premier Meloni è stato molto chiaro. Noi dobbiamo fare una manovra in tempi drammatici e difficili, in una situazione economica che non dipende da questo governo. Meloni ha detto che l’obiettivo del governo è mettere in sicurezza la parte più debole del Paese e il sistema delle imprese”.

SPY FINANZA/ L'asse con gli Usa può isolare l'Italia in Europa

L’esecutivo ha deciso di mettere al sicuro il sistema produttivo – in modo tale che l’incidenza dell’aumento delle materie prime e dell’energia non metta a rischio altri posti di lavoro – e di aiutare la parte più debole del Paese. Progetti chiari anche sul reddito di cittadinanza: “Le persone che non possono lavorare, con figli disabili, continueranno a ricevere il reddito di cittadinanza. Ma chi può lavorare e rifiuta di lavorare, non può ottenere il reddito di cittadinanza – l’analisi di Guido Crosetto – Se una persona per due anni continua a non voler lavorare, non può continuare a vita a utilizzare questo sistema che magari alimenta un lavoro in nero. E va manotenuto per le situazioni scoperte dalla Guardia di Finanza. Il reddito di cittadinanza deve tornare a essere un modo per combattere la povertà”.

SUICIDI IN DIVISA/ Quelle morti che chiedono un nuovo impegno allo Stato

GUIDO CROSETTO STRONCA TRIDICO

La manovra del governo prevede misure per 30 miliardi di euro, di cui 21 miliardi per contrastare il caro-energia: “Purtroppo governare significa fare delle scelte, le risorse sono illimitate e sono sempre più scarse. Si è deciso di intervenire sugli elementi più urgenti, che investono famiglie e imprese. Poi ci sono anche altri provvedimenti che servono per intervenire dove si può, ma è una manovra che è ancora in divenire”. Uno degli interventi previsti dall’esecutivo Meloni è l’abolizione dell’Iva per pane e pasta per un anno. Un risparmio di 22 euro a famiglia, ma non sarà di certo l’unico provvedimeto: “È una delle possibilità che ci sono. Se venisse presa, non sarebbe l’unico provvedimento. Una serie di interventi daranno l’idea di una manovra che cerca di togliere un po’ di difficoltà alla parte più debole del Paese”. Guido Crosetto si è poi soffermato sulle ultime dichiarazioni del presidente Inps Tridico sul reddito di cittadinanza: “Tridico dice che l’alternativa per milioni di italiani è la Caritas? Trovo molto gravi le affermazioni di Tridico, che non sta facendo il presidente dell’Inps, ma sta facendo politica sapendo di aver svolto il mandato in modo abbastanza superficiale e approssimativo e probabilmente di essere in una fase terminale del suo mandato, e cerca quindi un accreditamento politico dicendo una cosa falsa”.

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ I pericoli di cui l'Italia non si sta accorgendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA