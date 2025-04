Guido e Sabrina: la conoscenza va avanti a Uomini e donne

Guido e Sabrina tornano a confrontarsi al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 30 aprile 2025. Il cavaliere e la dama raccontano di essersi rivisti per chiarire la situazione della scorsa puntata durante la quale il cavaliere aveva accusato Sabrina di essere fredda e di sentirla più distante rivelando, poi, anche un interesse nei confronti di Gloria Nicoletti. Il cavaliere, al centro dello studio, spiega di essersi spiegato male puntualizzando di aver avuto semplicemente quella sensazione.

Da parte sua, Sabrina spiega di aver avuto un chiarimento con Guido e di voler continuare a conoscerlo. Anche Guido conferma la volontà di continuare a frequentare Guido che, però, non nasconde di avere ancora dei dubbi nei confronti di Sabrina.

Tina Cipollari e Gianni Sperti cntro Guido e Sabrina

Se nella scorsa puntata Sabrina Zago aveva ammesso di essere delusa dall’atteggiamento di Guido non aspettandosi il desiderio di lui di conoscere Gloria Nicoletti e, soprattutto, di essere accusata di essere fredda. Oggi, però, la dama del trono over è apparsa serena e felice del rapporto con Guido scatenando la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che ammettono di non comprendere tale atteggiamento. Di fronte, poi, alle parole di Guido, Tina commenta così: “Risposte di convenienza”.

Il cavaliere, poi, ribadisce di essere in attesa di una risposta da parte di Gloria che, però, ammette di non essere incuriosita da Guido che ha un carattere troppo tranquillo rispetto a lei. Guido accetta la risposta di Gloria e confessa di voler uscire ancora con Sabrina.