Guido e Sabrina: la conoscenza continua a Uomini e Donne

Momento difficile per Sabrina nella puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile 2025. Tutto accade quando Isabella, al centro dello studio, si scontra con Giuseppe che tira nuovamente in ballo Sabrina. Quest’ultima ammette di essersi sentita illusa dal cavaliere “quando è venuto in camerino chiedendomi di sbloccarlo perché doveva parlarmi e quindi l’ho fatto perché pensavo avesse qualcosa da dirmi“, spiega la dama. Sabrina, poi, ribadisce di aver ormai messo un punto su Giuseppe e di non avere alcuna intenzione di riaprirgli la porta del cuore. La dama, tuttavia, commossa, spiega di aver apprezzato il gesto che ha fatto quando ha perso la mamma.

Chi è Isabella, dama del trono over di Uomini e Donne/ Dopo Giuseppe, bacio con Diego

“Mi ha fatto le condoglianze. E’ stato un momento difficile per me perché è accaduto tutto all’improvviso”, dice la dama visibilmente provata che, poi, prova a ritrovare il sorriso ballando con Guido, il cavaliere che sta conoscendo e con cui tutto sta andando a gonfie vele.

Guido e Sabrina: la proposta di Gianni Sperti

Al termine del ballo, Gianni Sperti chiede a Maria De Filippi di poter parlare. “Stavo guardando il ballo e ho visto Sabrina parlare con Guido. C’è tanta complicità”, dice Gianni Sperti. “C’è tanta complicità. Lui è molto carino nei miei confronti, lo sento molto vicino e vogliamo continuare a conoscerci”, risponde Sabrina.

Gianmarco Steri perde consensi a Uomini e Donne/ Il gesto che ha scatenato le critiche del web

“Considero questo momento molto importante perché eri provata ed è importante che ti affidi a lui. Quindi direi che potete provare a vivervi fuori”, dice ancora Sperti. “Può essere“, commenta Sabrina. Guido, da parte sua, conferma di stare molto bene con Sabrina e di aver trovato in lei una persona che lo fa sentire libero di agire come meglio crede “anche perché non è semplice conciliare tutto, lavoro, figli e sono contento di riuscire a farlo“. “Sabrina mi ha detto che sarebbe pronta ad uscire, tu non mi hai risposto“, commenta Gianni. “Non sono pronto”, ammette il cavaliere. “Voglio essere sicuro prima di andare via”, conclude il cavaliere.

Chi è Rosanna, dama del trono over di Uomini e Donne/ Esce con Giuseppe, ma i dubbi aumentano