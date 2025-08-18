Chi è Guido Elmi, il produttore e musicista di Vasco Rossi che ha collaborato con lui per quasi quarant'anni: la morte nel 2017

Guido Elmi è stato uno dei produttori discografici più importanti d’Italia, nonché musicista e direttore artistico. A lungo ha lavorato con Vasco Rossi: un impegno professionale, quello preso con Blasco, che andava avanti dal 1980 e che ha portato a non poche soddisfazioni nella carriera di entrambi. Nel 1978, Guido Elmi ha conosciuto infatti Maurizio Solieri che lo ha proposto a Vasco Rossi come componente del gruppo: ha cominciato così a suonare il conga e la chitarra in diversi lavori di Blasco, lavorando con lui anche come coautore di diversi brani. Solamente nel 2016 Guido Elmi ha messo a frutto le sue competenze musicali in un lavoro da solista: è uscito così il suo primo disco, “La mia legge”.

Claudio Golinelli, detto ‘Il Gallo’: chi è il bassista storico di Vasco Rossi/ Dal 1980 accanto a Blasco

Parlando del suo primo lavoro da solista, pochi mesi dopo la pubblicazione, Guido Elmi aveva raccontato: “Per anni ho scritto sia brani che musica ma non avevo ancora trovato il modo di unire il tutto. Ho passato tanto tempo a lavorare per altri, quindi è stato più facile fare un disco. Tra gli svantaggi, però, il fatto che alla mia età sei meno considerato quando esce un disco. Ho trovato molto scetticismo tra gli addetti ai lavori”.

Chi sono Viviana Fenzi e Gino Malanima, i genitori di Nada/ La malattia della madre: "Cantavo per lei ma ..."

Guido Elmi, come è morto: l’addio nel 2017

Nel 2017, appena un anno dopo il suo primo album da solista, che resta l’unico, è arrivato il triste addio. Guido Elmi si è spento all’età di 69 anni, a Bologna. Un anno prima gli era stata diagnosticata la malattia della quale in parte parlava nel suo disco. Una notizia, quella della morte, che aveva rattristato il mondo della musica, che vedeva in Elmi un grande rappresentante. Parlando del suo lavoro, spesso il musicista e produttore aveva detto: “La mia vocazione è quella di rimanere dietro le quinte”. Amava, infatti, suonare nella band dietro Vasco ma anche aiutarlo nella stesura dei suoi testi, senza la necessità di apparire necessariamente.