Guido Elmi, produttore Vasco Rossi/ La sua morte avvenuta all’improvviso

“Guido se n’è andato improvvisamente… era molto stanco. Io sono molto triste. Una consolazione è che ha fatto in tempo a partecipare, vivere, vedere la grande festa di Modena Park. Wiva Guido!”. Con queste parole, pubblicate su Facebook all’indomani della scomparsa, Vasco Rossi ha voluto salutare il suo storico produttore Guido Elmi, compagno di mille avventure musicali e anche ‘umane’.

Nel corso della sua vita, Guido Elmi rimase sempre un passo indietro rispetto alla ‘star’ Vasco Rossi. È per questo che non tutti lo conoscono, anche se c’è lui dietro ad alcuni dei successi più grandi del cantautore modenese. Laureato in scienze politiche, Guido Elmi supportò Vasco fin dal primo incontro. Aveva una spiccata passione e propensione per la musica, tanto da preferire una carriera in quest’ambito a quella a cui i suoi studi lo avrebbero naturalmente condotto.

Com’è morto Guido Elmi? Il produttore trovato senza vita nella sua casa di Bologna

La scomparsa di Elmi è avvenuta il 31 luglio 2017 a Bologna, sua città natale. L’anno prima gli era stata diagnosticata una malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo. La notizia della morte è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno per Vasco, che ha voluto ricordarlo in maniera semplice con un post su Facebook. Insieme a lui, tanti altri amici e colleghi del mondo dello spettacolo. “Fu lui a chiedermi di collaborare con Vasco, senza assegnarmi un compito preciso”, ha dichiarato ad esempio Fio Zanotti, uno degli artisti in cui si è imbattuto negli anni. “Arrangiavo e orchestravo”, specifica il musicista, “così sono nate canzoni come Siamo solo noi, Toffee e soprattutto Vivere, per la quale ho allestito una sezione di archi. Mi mancherà il compagno di notti insonni trascorse a parlare di musica”.

Nessuna notizia sulla malattia che l’ha condotto alla morte. Riguardo alle circostanze, si sa solo che Elmi è stato trovato senza vita nella sua casa di Bologna. “È stato molto malato un anno fa, ma poi era migliorato, forse si è trattato di una recrudescenza improvvisa della malattia”, spiega in una nota lo staff di Vasco Rossi.



