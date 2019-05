Guido, fratello gemello Gennaro Lillio/ Lettera della sorella Maria: “Tifo per te”

Ancora una volta momenti molto emozionanti nella Casa del Grande Fratello 16 per Gennaro Lillio. In settimana ha a lungo parlato della lettera di suo padre e si è molto preoccupato della reazione che avrebbe potuto avere suo fratello gemello, Guido. Barbara d’Urso ha per questo deciso di rassicurarlo ma, per farlo, ha fatto arrivare in casa proprio lui: il fratello di Gennaro, Guido. Il ragazzo ha lasciato immediatamente il salotto della casa per raggiungerlo in Mistery room dove ad attenderlo c’è proprio il suo gemello. Un forte abbraccio consolida questo incontro, poi Guido rassicura il fratello: “Ti guardo tutti i giorni, sempre. Pensavi che non ti guardassi? A casa tutto a posto, sei forte come lo sei sempre stato.” Gennaro è davvero commosso ed entrambi si emozionano quando nel led appare la foto di una ragazza: Maria.

GENNARO E GUIDO LILLIO: LA SORPRESA DELLA SORELLA MARIA

Maria Lillio è la figlia che il papà di Gennaro e Guido ha avuto dopo averli abbandonati, con un’altra donna. Oggi questa ragazza ha 22 anni e Gennaro ha per lei parole di grande affetto: “Maria, è nostra sorella – ammette Lillio – si è fatta avanti e ha avuto un gran coraggio. È una delle prime persone che vorrei vedere qui fuori, non c’entra nulla, è un’anima innocente ed è sempre mia sorella, abbiamo lo stesso sangue”. Maria per i suoi due fratelli ha registrato un messaggio, nel quale ammette di sentirsi la loro sorella e di supportare Gennaro nel suo percorso al Grande Fratello 16. Grande emozione per tutti e tre, coronata da un lungo abbraccio di saluto dei due fratelli.

